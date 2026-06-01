10 anos de Maroon 5 em Salvador: relembre como foi o show de 2016

Siga o A TARDE no Google

Em 2026, completaram-se 10 anos desde a primeira vez que a banda norte-americana Maroon 5 se apresentou em Salvador. O show aconteceu em março de 2016 e reuniu 30 mil pessoas ao Parque de Exposições.

A segunda apresentação do grupo na capital baiana já está confirmada e vai ser realizada na Arena Fonte Nova, no dia 10 de setembro de 2026. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 1º.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gritos e emoção

Com os cabelos platinados e arrancando gritos da plateia, o vocalista Adam Levine subiu no palco montado no Parque de Exposições pontualmente às 20h naquele domingo de 2016.

A banda emocionou uma audiência formada, na sua maioria, por jovens e adolescentes desacostumados a ver de perto atrações internacionais.

Acompanhado de Jesse Carmichael (teclado), PJ Morton (teclado), James Valentine (guitarra), Mickey Madden (baixo) e Matt Flynn (bateria), Adam Levine abriu o set list da noite com o sucesso ‘Animals’. Sem perder o fôlego engatou mais outros hits: ‘One More Night’, ‘Stereo Hearts’ e ‘Harder’.

Versatilidade no palco

Adam Levine não deixou cair o nível de energia ao longo do show. Solos de guitarra também deram o tom da apresentação. Além disso, Adam mostrou sua técnica além da voz, tocando um pouco do instrumento. As músicas ‘This Love’, ‘Sunday Morning’ e ‘Moves Like Jagger’ foram cantadas quase em uníssono pelo público.

Naquele ano, a banda foi ovacionada pelo público, formado, na sua maioria, por jovens - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

“Os melhores fãs do mundo”

O cantor, que usou uma camiseta preta e deixou suas tatuagens à mostra, investiu nos seus conhecidos agudos e afirmou:

Os melhores fãs no mundo estão aqui. Sem desrespeito aos outros lugares, mas o Brasil é demais.

Amor pelo Brasil

O show da banda em Salvador naquele ano marcou a quinta vez que os seis integrantes do grupo Maroon 5 passam pelo país. A capital baiana não foi incluída na lista de nenhuma das quatro turnês anteriores.

Antes de aterrissar com o show do disco ‘V’ (2014) em terras soteropolitanas, eles passaram por Porto Alegre e Belo Horizonte. Depois, seguiram para Fortaleza, São Paulo e encerraram o caminho nacional no Rio de Janeiro.

Fãs de carteirinha

Em conversa com o portal A TARDE no dia do show, as amigas Paula Britto, Luísa Ventin e Maria Fernanda Garcia contaram que decidiram de última hora que iriam para o show.

Apesar de não terem se preparado antecipadamente, a paixão pela banda era grande demais para elas ficarem de fora.

Maria, por exemplo, nem acreditava que veria os seis músicos de perto. “Nem dá para expressar a ansiedade. Sou fã deles há bastante tempo. Amo a música Sugar e estou louca para ouvi-los”, contou a jovem de 16 anos.

Show na Arena Fonte Nova

A banda confirmou o segundo show em Salvador na última quinta-feira, 28. Eles vão se apresentar na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 10 de setembro de 2026.

O grupo vai cantar no Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro, mas antes fará os shows extras no Brasil:

06/09 - São José do Rio Preto (SP) , no Recinto de exposições

, no Recinto de exposições 08/09 - São Paulo, (SP), no Allianz Parque

no Allianz Parque 10/09 - Salvador (BA) , na Arena Fonte Nova

O grupo está viajando pelo mundo com a 'Love is Like Tour', show extraído do último álbum lançado pela banda, o oitavo de sua história. Lançado em agosto de 2025, o CD marca um retorno às origens para o grupo. O show mistura as novas canções com clássicos do grupo que marcaram décadas.

Ingressos

Com ingressos chegando a mais de R$ 700, a venda geral começou nesta segunda-feira, 1º pelo site da Ticketmaster Brasil. Clientes Santander têm prioridade na compra da pré-venda, a partir do dia 29 de maio.

Além do site, os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria oficial, sem cobrança de taxa de conveniência, localizada na Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova.

Confira o preço dos ingressos em Salvador:

CADEIRA SUPERIOR : R$ 210,00 meia-entrada e R$ 420,00 inteira

: R$ 210,00 meia-entrada e R$ 420,00 inteira PISTA|CADEIRA INFERIOR NORTE : R$ 240,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira

: R$ 240,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira CADEIRA INTERMEDIÁRIA LESTE : R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira CADEIRA INTERMEDIÁRIA NORTE : R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira LOUNGE PREMIUM : R$ 310,00 meia-entrada e R$ 620,00 inteira

: R$ 310,00 meia-entrada e R$ 620,00 inteira CADEIRA INFERIOR LESTE : R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira

: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira CADEIRA INFERIOR OESTE : R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira

: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira FRONTSTAGE : R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

Preços em outros estados

Além de Salvador, o grupo vai passar pelas cidade de São José do Rio Preto e São Paulo.

Os preços dos ingressos variam entre os municípios, sendo o mais barato em Salvador, com meia-entrada a R$ 210. Já o mais caro está em São José do Rio Preto, onde a inteira chega a R$ 1.500 no Camarote Open.