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CENA INDEPENDENTE

Rock no Rio Vermelho: Meus Amigos Estão Velhos festeja aniversários com show autoral

Uthopya Bar recebe noite de rock autoral no dia 6 de junho

Bianca Carneiro
Por
Banda é famosa pelo rock alternativo, pelas apresentações intensas e pelas letras cheias de ironia
Banda é famosa pelo rock alternativo, pelas apresentações intensas e pelas letras cheias de ironia - Foto: Reprodução | Instagram Meus amigos estão velhos

Guitarras no volume máximo e muita energia vão embalar o Rio Vermelho no próximo sábado, 6. A banda Meus Amigos Estão Velhos comanda uma noite de celebração no Uthopya Bar (antigo Roncus Bar), que contará também com apresentações de Martin Mendonça e do grupo Falsos Modernos. O evento, com início marcado para as 21h, será uma grande festa de confraternização para comemorar os aniversários de Dudare e Glauco, integrantes da banda anfitriã, e do próprio Martin Mendonça.

Famosa pelo rock alternativo, pelas apresentações intensas e pelas letras cheias de ironia, a Meus Amigos Estão Velhos abraçou o espírito do signo de Gêmeos para dar o tom da noite. “Não é porque a gente tem duas caras que você não vai aparecer na nossa festa”, brinca a divulgação do evento, que convoca o público de todo o zodíaco para marcar presença.

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O palco também receberá Martin Mendonça, guitarrista consagrado por sua trajetória nas bandas Cascadura e Agridoce, além de acompanhar a cantora Pitty há mais de 20 anos. Em seu show, Martin apresentará o repertório do seu álbum solo Mundo de Nós Dois, lançado em dezembro do ano passado, que traz reflexões sobre relações humanas e transformações pessoais através de composições mais introspectivas. A apresentação terá ainda um toque familiar, com a participação especial de sua filha, Charlie D.

Para completar a programação de peso, a banda Falsos Modernos sobe ao palco para reforçar a diversidade da cena independente baiana, garantindo uma noite repleta de rock autoral. Os ingressos para a festa custam R$ 25.

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Tags

rock

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