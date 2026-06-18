Erika Hilton ganha direito de resposta após fala transfóbica de Ratinho

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A Justiça de São Paulo determinou, na quarta-feira, 17, que o SBT exiba um vídeo de direito de resposta da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), alvo de comentários transfóbicos do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, feitos na ocasião em que assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.

De acordo com a decisão, o vídeo deverá ser veiculado no Programa do Ratinho, no mesmo horário e com o mesmo destaque e duração das declarações feitas pelo apresentador em março deste ano.

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Na ocasião, Ratinho questionou a legitimidade da presidência de Hilton, alegando que ela não era mulher, mas uma pessoa trans, e que a comissão deveria ser presidida por “uma mulher de verdade”.

Na decisão, o juiz André Della Latta Cartaxo disse que Ratinho expôs aspectos íntimos da identidade de Erika com o objetivo de atingi-la como pessoa.

Além disso, determinou que a veiculação da resposta da parlamentar aconteça no prazo de dez dias, a contar da sentença, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

O que diz a deputada

Em publicação nas redes sociais após a decisão da Justiça, Erika afirmou que recebeu com alegria a notícia, mas fez ponderações sobre o crime de transfobia.

“Eu não deveria ter que estar celebrando isso. A transfobia, assim como toda forma de LGBTfobia, é um crime equiparado ao crime de racismo. E é absurdo que, em 2026, um apresentador, ao invés de exercer o seu direito de tecer uma crítica política, vocifere transfobia e preconceito em um ataque direcionado contra mim em plena TV aberta”, afirmou.

A deputada disse ainda que usará o espaço de resposta para defender a própria dignidade e a de toda a comunidade LGBTQIA+.

Veja a publicação: