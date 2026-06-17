Pai de Endrick dribla boatos e presta homenagem para esposa do atleta

Parece que já está tudo em paz entre a família do jogador Endrick com a esposa dele, a modelo Gabriely Miranda. Pai do craque da Seleção Brasileira, Douglas Sousa prestou uma homenagem para a nora em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 17.

O empresário fez uma carta aberta para a jovem, que está à espera de seu primeiro neto, elogiando a postura dela diante da estreia de Endrick na Copa do Mundo 2026, mesmo que ele tenha ficado apenas no banco durante a primeira partida do Brasil.

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“Minha linda e querida Gaby, hoje é um dia muito especial, o dia da estreia do Endrick em uma Copa do Mundo. É um momento que representa anos de sonhos, dedicação, sacrifícios e a graça de Deus sobre a vida dele”, escreveu ele.

“Quero agradecer a você, porque sei que faz parte dessa história. Você tem sido muito mais do que uma esposa para o meu filho; tem sido uma companheira, uma amiga, um apoio e uma bênção enviada por Deus para caminhar ao lado dele”.

No texto, Douglas também ressaltou que admira a fé do casal em Deus. “Sou grato por todo amor, cuidado e força que você oferece a ele. Tenho certeza de que Deus uniu vocês com um propósito especial e continuará derramando muitas bênçãos sobre a vida de vocês”.

“Que o Senhor abençoe o Endrick nesta copa, proteja os passos dele dentro e fora de campo, e que vocês continuem construindo uma linda família, sempre guiados pela fé, pelo amor e pela presença de Deus. Com muito carinho e gratidão, desejo que Deus abençoe vocês hoje e sempre”, finalizou.

Emocionada, a modelo agradeceu o carinho do sogro. “Eu te amo, sogro! Obrigada por tudo”, declarou ela, acrescentando emojis amorosos ao comentário.

Polêmica familiar

Vale lembrar que Endrick e Gabriely foram alvo de polêmicas no início do relacionamento. Após uma entrevista do atleta durante o programa “Conversa Com Bial”, internautas passaram a suspeitar de uma possível desavença entre a mãe do atleta, Cíntia Ramos, com a nora.

Na época, surgiram indícios de uma troca de indiretas entre as duas nas redes sociais. Entretanto, a informação da briga e o suposto motivo não foram confirmados publicamente por nenhuma das duas envolvidas na situação.