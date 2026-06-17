Isis Valverde se manifesta sobre acusações graves de ex-funcionária

Isis Valverde quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua ex-cozinheira. Acusada de exigir jornadas de trabalho excessivas e mal remuneradas, a atriz alegou que não possui contato direto com os funcionários de sua residência no Brasil.

A declaração foi feita por meio do advogado de defesa da artista, Ricardo Brajterman. “A Isis fica fora de casa por muito tempo. Morou fora do Brasil, tem família fora do Rio, vive viajando a trabalho”, disse ele, em entrevista à Quem.

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“O filho dela fica indo e voltando para a casa do pai, ou seja, cai por terra a alegação de que ela obrigava a cozinheira a trabalhar 12 horas por dia com 20 minutos de descanso. Isso não existe, é uma mentira. A Isis nunca a obrigou a trabalhar 12 horas por dia”.

O profissional ainda ressaltou que a relação entre Valverde e a funcionária era baseada em trocas de presentes e afeto. “A Isis deu uma casa de presente para ela, pagou um curso de culinária”, explicou.

Entenda a polêmica

O caso veio à tona nesta semana, após a coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, divulgar que Isis foi vencida por uma ex-funcionária doméstica em um processo trabalhista que corria na 23ª Vara do Trabalho do Rio, no fim de 2025.

No documento, a profissional contou que foi contratada pela artista para exercer função de cozinheira, mas foi subestimada a trabalhar por cerca de 12 horas seguidas por dia, de segunda a sexta-feira, com apenas 20 minutos de intervalo para descanso e alimentação.

A vítima alegou que trabalhou com a famosa por mais de sete anos e recebia cerca de R$ 1,5 mil mensais no início da contratação, que posteriormente foi aumentado para R$ 2,5 mil nos últimos anos de trabalho.

Contratada em março de 2014, ela foi dispensada sem justa causa em novembro de 2021. Como forma de compensação, ela entrou com o pedido do pagamento de horas extras, diferenças de FGTS, reflexos trabalhistas, adicional por acúmulo de funções, retificação da carteira de trabalho para constar o cargo de cozinheira e indenização por danos morais.

Ao todo, valores pedidos chegam a marca de R$ 385 mil. Entretanto, a defesa de Isis conseguiu acordar o pagamento de R$ 30 mil à ex-funcionária, divididos em seis parcelas mensais de R$ 5 mil, com multa de 50% sobre eventual parcela paga em atraso.