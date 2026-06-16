César Tralli revela detalhe escondido de novo apartamento no Rio

A mudança definitiva da família de César Tralli para o Rio de Janeiro está cada vez mais próxima. Morando na capital fluminense desde o segundo semestre de 2025 por causa do trabalho no Jornal Nacional, o jornalista aguarda agora a chegada da esposa, Ticiane Pinheiro, e da filha do casal, Manuella.

Enquanto a transferência da família não é concluída, Tralli acabou revelando um detalhe inédito do apartamento onde todos vão viver juntos na cidade.

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Registro mostrou parte do novo lar

Nesta terça-feira, 16, o apresentador compartilhou uma homenagem especial para celebrar os 50 anos de Ticiane Pinheiro. No registro, ele aparece recebendo a esposa na entrada do apartamento e acabou mostrando um detalhe que ainda não havia sido visto pelos seguidores.

As imagens revelaram o hall privativo do imóvel, que fica logo em frente à porta de entrada da residência. Também chamou atenção o estilo vintage presente tanto na porta do elevador quanto na entrada do apartamento.

Ao publicar a homenagem, Tralli se declarou para a esposa.

“Dia de celebrar a Vida!! E que data especial! 50 anos do meu grande amor. Muito obrigado por existir. Muito obrigado por me fazer tão feliz. Muito obrigado pelas nossas filhas. Muito obrigado por vir celebrar comigo. Meu nome é gratidão. Te amo de montão“, escreveu.'

Mudança entra na reta final



Até o momento, o casal ainda não mostrou os ambientes internos do novo apartamento. A mudança da família começou em março de 2026, quando parte dos móveis foi enviada para a nova residência.

A expectativa é que a etapa final aconteça nas próximas semanas, já que a família aguardava apenas o encerramento do período escolar de Manuella para concluir a transferência para o Rio de Janeiro.

Novo desafio de Ticiane na Globo

Também em março de 2026, Ticiane Pinheiro anunciou uma nova fase na carreira ao assinar contrato com o Grupo Globo. A apresentadora vai comandar um reality show no Globoplay, que está sendo desenvolvido especialmente para ela.

Além do novo programa, a Globo também passou a administrar os projetos comerciais da artista por meio da agência ViU, responsável pelo gerenciamento de talentos da empresa.

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, disse ela.

Ticiane iniciou a trajetória artística aos 7 anos de idade. Na Globo, participou dos programas infantis Balão Mágico, em 1986, e Angel Road, em 1999. Ao longo da carreira, também comandou atrações como Canta Comigo e Hoje Em Dia, na Record, além dos realities Simple Life – Mudando de Vida, Top Model – O Reality e Troca de Esposas.