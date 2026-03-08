Menu
TELEVISÃO
VEM AÍ!

Contratada da TV Globo, Ticiane Pinheiro assume comando de reality

A apresentadora fará sua estreia nas telinhas em breve

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/03/2026 - 20:01 h

Ticiane trabalhava há 20 anos na Record
Ticiane Pinheiro já está ganhando seu espaço na TV Globo. Recém contratada da emissora, a apresentadora comandará um novo reality original para o Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

O anúncio foi feito pelo apresentador Luciano Huck neste domingo, 8, durante o programa ‘Domingão Com Huck’. Emocionada, Ticiane também comentou sobre a nova fase e confessou que está animada para dar vida a produção.

Globo desengaveta série com atriz que processou emissora por racismo
Banqueiro Vorcaro citou jantar com Luciano Huck em conversas
TV Globo vira alvo do MPF após ação envolvendo BBB

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, disse ela.

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro trabalhou na Record por cerca de 20 anos e anunciou sua saída do canal em dezembro. Atualmente, ela é casada com o jornalista César Tralli, que também faz parte do time de funcionários da Globo e apresenta o Jornal Nacional.

x