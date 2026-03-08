Contratada da TV Globo, Ticiane Pinheiro assume comando de reality

Siga o A TARDE no Google

Ticiane trabalhava há 20 anos na Record - Foto: Reprodução | Instagram

Ticiane Pinheiro já está ganhando seu espaço na TV Globo. Recém contratada da emissora, a apresentadora comandará um novo reality original para o Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

O anúncio foi feito pelo apresentador Luciano Huck neste domingo, 8, durante o programa ‘Domingão Com Huck’. Emocionada, Ticiane também comentou sobre a nova fase e confessou que está animada para dar vida a produção.

“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, disse ela.

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro trabalhou na Record por cerca de 20 anos e anunciou sua saída do canal em dezembro. Atualmente, ela é casada com o jornalista César Tralli, que também faz parte do time de funcionários da Globo e apresenta o Jornal Nacional.