TELEVISÃO
NOVA SÉRIE

Globo desengaveta série com atriz que processou emissora por racismo

Série ficou três anos sem previsão de estreia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/03/2026 - 13:23 h

Atriz processou a emissora por assédio moral e situações de racismo sofridos na produção de uma novela
Atriz processou a emissora por assédio moral e situações de racismo sofridos na produção de uma novela

A Globo decidiu desengavetar ‘Veronika com K’, série feita pelo AfroReggae e protagonizada por Roberta Rodrigues, processou a emissora devido a um caso de racismo na novela ‘Nos Tempos do Imperador’ (2021).

O programa, que ficou três anos sem previsão de estreia, irá ao ar no segundo semestre deste ano no Globoplay, serviço de streaming da emissora, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo. A série é uma das apostas da empresa para o período pós-Copa do Mundo.

Veronika coom K tem elenco majoritariamente preto e contará com policiais e ex-detentos que viraram atores. A série também marca a primeira protagonista da carreira de Roberta Rodrigues.

No programa, a atriz vai interpretar Verônika, uma moradora de comunidade que acaba se envolvendo com o crime organizado. Ela consegue vencer as adversidades, alcançar grandes conquistas e ganha espaço na sociedade, com uma bem sucedida carreira de advogada criminalista preta, forte e determinada, que brilha nos tribunais cariocas.

Leia Também:

Banqueiro Vorcaro citou jantar com Luciano Huck em conversas
TV Globo vira alvo do MPF após ação envolvendo BBB
Ex-Globo, ator famoso de 75 anos é preso por estupro de vulnerável

Além de Roberta Rodrigues, o elenco conta também com Marcelo Serrado, Letícia Spiller, Dudu Azevedo, Mariana Ximenes, Cissa Guimarães, André Luiz Miranda, entre outros.

Gravada em 2023, Veronika com K tinha previsão de estreia para 2024. Porém, uma ação na Justiça movida por Roberta causou algum atraso nos planos. Ela processou a emissora por assédio moral e situações de racismo sofridos na produção da novela Nos Tempos do Imperador.

A atriz venceu a ação em primeira instância e a Globo foi condenada a pagar R$ 500 mil de indenizações a ela.

O caso ainda corre na Justiça.

Tags:

Globo racismo Roberta Rodrigues

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

