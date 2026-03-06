NOVA SÉRIE
Globo desengaveta série com atriz que processou emissora por racismo
Série ficou três anos sem previsão de estreia
Por Edvaldo Sales
A Globo decidiu desengavetar ‘Veronika com K’, série feita pelo AfroReggae e protagonizada por Roberta Rodrigues, processou a emissora devido a um caso de racismo na novela ‘Nos Tempos do Imperador’ (2021).
O programa, que ficou três anos sem previsão de estreia, irá ao ar no segundo semestre deste ano no Globoplay, serviço de streaming da emissora, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo. A série é uma das apostas da empresa para o período pós-Copa do Mundo.
Veronika coom K tem elenco majoritariamente preto e contará com policiais e ex-detentos que viraram atores. A série também marca a primeira protagonista da carreira de Roberta Rodrigues.
No programa, a atriz vai interpretar Verônika, uma moradora de comunidade que acaba se envolvendo com o crime organizado. Ela consegue vencer as adversidades, alcançar grandes conquistas e ganha espaço na sociedade, com uma bem sucedida carreira de advogada criminalista preta, forte e determinada, que brilha nos tribunais cariocas.
Além de Roberta Rodrigues, o elenco conta também com Marcelo Serrado, Letícia Spiller, Dudu Azevedo, Mariana Ximenes, Cissa Guimarães, André Luiz Miranda, entre outros.
Gravada em 2023, Veronika com K tinha previsão de estreia para 2024. Porém, uma ação na Justiça movida por Roberta causou algum atraso nos planos. Ela processou a emissora por assédio moral e situações de racismo sofridos na produção da novela Nos Tempos do Imperador.
A atriz venceu a ação em primeira instância e a Globo foi condenada a pagar R$ 500 mil de indenizações a ela.
O caso ainda corre na Justiça.
