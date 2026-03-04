Menu
DETIDO

Ex-Globo, ator famoso de 75 anos é preso por estupro de vulnerável

Ator foi preso na noite de terça-feira, 3

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/03/2026 - 7:00 h

Após condenação por estupro de vulnerável, o ator José Dumont, de 75 anos, foi preso na noite de terça-feira, 3. Ele foi detido em seu apartamento no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, e conduzido para a DC-Polinter. Dumont é conhecido por trabalhos na Globo e na Record.

Dumont teve a pena de nove anos e quatro meses transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O caso começou a vir à tona em 2022, quando o artista foi preso em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e de supostamente manter relação sexual com um menor de idade.

A Polícia Civil encontrou, na época, 240 arquivos de pornografia infanto-juvenil, entre fotos e vídeos, em um computador e um celular do ator. Alguns arquivos mostravam cenas de sexo entre crianças de 8 a 11 anos e fotos de bebês. Dumont alegou que as imagens serviriam como estudo para um personagem que ele interpretaria.

O ator teve prisão preventiva decretada na época e, em 2023, foi condenado a um ano e dois meses de prisão, sendo um ano em regime aberto.

Quem é José Dumont

José Dumont é natural da cidade Belém, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Ele iniciou sua carreira como ator aos 27 anos, na obra homônima de João Cabral de Melo Neto, ‘Morte e Vida Severina’.

Em 1981, em sua estreia em telenovelas, o ator voltou ao universo do autor, reprisando seu papel de Severino.

Desde que começou a carreira artística, o ator se tornou uma presença constante nos cinemas e na televisão, estrelando diversos filmes e folhetins em um mesmo ano. Em 1990, por exemplo, Dumont esteve em ‘Pantanal’ e ‘A História de Ana Raio e Zé Trovão’, além da minissérie ‘Rosa dos Rumos’ e no longa ‘Mais que a Terra’.

Sua carreira é marcada por novelas de grande sucesso além de ‘Terra Nostra’, como ‘Olho por Olho’, ‘América’, ‘Caminhos do Coração’, ‘Os Mutantes’ e ‘Velho Chico’, passando por emissoras como RecordTV, Rede Manchete e Globo.

Ele também esteve em filmes como ‘A Hora da Estrela’, ‘Olga’, ‘2 Filhos de Francisco’ e ‘Era o Hotel Cambridge’.

Seu último personagem na televisão foi Eudoro, da novela das 6h ‘Nos Tempos do Imperador’, da TV Globo.

ator estupro de vulnerável Globo

