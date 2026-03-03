Menu
HOME > TELEVISÃO
TRAGÉDIA

Integrante de reality show morre durante gravação

O rapaz sofreu um acidente grave durante o programa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/03/2026 - 21:56 h

As gravações foram interrompidas
Um homem morreu após sofrer um acidente durante as gravações de um reality show exibido no Discovery Channel. Identificado como Todd Meadows, o rapaz estava a bordo do barco Aleutian Lady e realizava atividades perigosas na embarcação.

Registro de Todd Meadows
Registro de Todd Meadows | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo informações divulgadas pela própria produção da emissora, nesta segunda-feira, 2, o caso aconteceu na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, durante uma ação comum da tripulação. De acordo com o capitão Shelford, Todd era o membro mais novo da equipe.

Responsável por mostrar o trabalho das pessoas nas embarcações, o programa retratava um trabalho de riscos extremos, também chamado de uma das atividades mais perigosas do mundo, com altos riscos de acidentes fatais.

Em nota enviada à imprensa local, o canal Discovery Channel prestou solidariedade aos familiares do rapaz, que deixa três filhos, e aos seus amigos. A empresa também lamentou o ocorrido, mas não informou a causa exata da morte e se o ocorrido foi gravado.

x