Integrante de reality show morre durante gravação

As gravações foram interrompidas - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um homem morreu após sofrer um acidente durante as gravações de um reality show exibido no Discovery Channel. Identificado como Todd Meadows, o rapaz estava a bordo do barco Aleutian Lady e realizava atividades perigosas na embarcação.

Registro de Todd Meadows | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo informações divulgadas pela própria produção da emissora, nesta segunda-feira, 2, o caso aconteceu na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, durante uma ação comum da tripulação. De acordo com o capitão Shelford, Todd era o membro mais novo da equipe.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Responsável por mostrar o trabalho das pessoas nas embarcações, o programa retratava um trabalho de riscos extremos, também chamado de uma das atividades mais perigosas do mundo, com altos riscos de acidentes fatais.

Em nota enviada à imprensa local, o canal Discovery Channel prestou solidariedade aos familiares do rapaz, que deixa três filhos, e aos seus amigos. A empresa também lamentou o ocorrido, mas não informou a causa exata da morte e se o ocorrido foi gravado.