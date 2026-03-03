TRAGÉDIA
Integrante de reality show morre durante gravação
O rapaz sofreu um acidente grave durante o programa
Por Franciely Gomes
Um homem morreu após sofrer um acidente durante as gravações de um reality show exibido no Discovery Channel. Identificado como Todd Meadows, o rapaz estava a bordo do barco Aleutian Lady e realizava atividades perigosas na embarcação.
Segundo informações divulgadas pela própria produção da emissora, nesta segunda-feira, 2, o caso aconteceu na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, durante uma ação comum da tripulação. De acordo com o capitão Shelford, Todd era o membro mais novo da equipe.
Responsável por mostrar o trabalho das pessoas nas embarcações, o programa retratava um trabalho de riscos extremos, também chamado de uma das atividades mais perigosas do mundo, com altos riscos de acidentes fatais.
Em nota enviada à imprensa local, o canal Discovery Channel prestou solidariedade aos familiares do rapaz, que deixa três filhos, e aos seus amigos. A empresa também lamentou o ocorrido, mas não informou a causa exata da morte e se o ocorrido foi gravado.
