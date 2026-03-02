Com banheira ao ar livre, ex-Globo vive em casa avaliada em até R$ 8 milhões

Ex-Globo vive em casa sustentável - Foto: Reprodução| Youtube

Com mais de três décadas de carreira no jornalismo, a ex-Globo Giuliana Morrone, de 58 anos, surpreende com uma residência sustentável em Brasília. A casa que se conecta à estética do Cerrado está avaliada em R$ 8 milhões, segundo o mercado.

O imóvel é cercado por uma árvore típica do bioma, um pequizeiro nativo (árvore de pequi), que ela considera o “principal morador” e protagonista da residência, o que serviu de inspiração para a construção do projeto.

Segundo a jornalista, a ideia era respeitar o ecossistema local, criando um lar que se integra à natureza e não a destrói.

Estética e natureza

O projeto garante conforto por meio da valorização da luz natural, ventilação cruzada e circulação fluida entre os ambientes internos e o jardim. No espaço, há espécies típicas como pés de açaí, cagaita e capins que demandam pouca água, além de plantas que surgiram espontaneamente, levadas por pássaros, como samambaias.

Nas áreas sociais e internas da casa, a mobília se destaca pelo uso de materiais naturais, como madeira e fibras orgânicas, além de cores neutras que trazem sensibilidade aos moradores.

Entre os destaques está o banheiro com banheira ao céu aberto, que permite “banhos de lua” e a visualização das nuvens, remetendo às obras de James Turrell.

Além disso, a iluminação natural é um dos pontos centrais do projeto, contribuindo para a sustentabilidade e a economia de energia. O jardim dos fundos é abastecido com água da chuva, dispensando o uso de sistemas convencionais de irrigação.

Sobre Giuliana Morrone

A jornalista trabalhou por mais de 30 anos na Rede Globo, ganhando destaque em telejornais como o Bom Dia Brasil e o Jornal da Globo, onde atuou como comentarista de política.

Em 2023, Morrone deixou a emissora e iniciou uma nova fase da carreira, com foco em temas de impacto social e ambiental.

Veja fotos da casa:

