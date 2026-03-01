Menu
PERSEGUIÇÃO

Homem tenta invadir sede da Globo e polícia é acionada

Invasor é suspeito de fazer perseguição contra apresentador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/03/2026 - 11:48 h

A sede da Globo em Belo Horizonte (MG) foi alvo de uma tentativa de invasão por um homem de 35 anos na manhã de sábado, 28. Ele tentou contato com um jornalista da emissora, mas foi impedido.

O invasor pretendia falar com o repórter Carlos Eduardo Alvim, mais conhecido como Cadu, que é ex-apresentador do Bom Dia Minas, telejornal matinal da Globo que é transmitido da capital mineira para todo o estado.

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o homem, que não teve sua identidade revelada, forçou sua entrada no edifício, mas foi impedido por seguranças. Até o momento, não há informações sobre o que ele pretendia dizer a Cadu. Existe a suspeita de perseguição.

Leia Também:

Velório de Dennis Carvalho será reservado a familiares e amigos
Christiane Torloni e mais 5: relembre os amores de Dennis Carvalho
Dennis Carvalho revelou mágoa da TV Globo antes de morrer

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi chamada para retirar o invasor. Em nota, a Globo disse que não houve registro de destruição de patrimônio ou pessoas machucadas.

“Na manhã de hoje, um homem tentou circular, sem autorização, pelas dependências da Globo Minas, mas ele foi abordado e se retirou do prédio. Não houve danos nem feridos. A polícia foi acionada para registro de ocorrência”, informou.

x