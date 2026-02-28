Christiane Torloni e mais 5: relembre os amores de Dennis Carvalho

Dennis Carvalho e Christiane Torloni em 1979 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O diretor e ator Dennis Carvalho, que morreu neste sábado, 28, aos 78 anos, foi casado com seis atrizes com quem desenvolveu trabalhos marcantes ao longo da sua trajetória profissional.

Relembre os amores de Dennis Carvalho:

Bete Mendes

O primeiro casamento foi com Bete Mendes, em 1970. Cinco anos depois, eles se divorciaram, mas mantiveram uma amizade longeva. O casal trabalhou junto na novela ‘O meu pé de laranja lima’ (1970), na TV Tupi, e em ‘Nossa filha Gabriela’ (1971).

Dennis Carvalho e Bete Mendes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Christiane Torloni

Dennis foi casado com Christiane Torloni entre 1977 e 1980. Os dois tiveram os gêmeos idênticos Leonardo — que seguiu a carreira de ator, assim como os pais — e Guilherme, que morreu aos 12 anos numa tragédia, após a mãe perder o controle de uma caminhonete enquanto manobrava na garagem da residência.

Dennis Carvalho e Christiane Torloni em 1979 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Monique Alves

A atriz foi casada com o diretor durante cerca de um ano e tiveram uma filha, Tainah, que trabalha como figurinista e foi assistente em algumas novelas dirigidas por Dennis, como ‘Celebridade’ (2003) e ‘Três irmãs’ (2008). Monique Alves é a única ex-esposa de Dennis Carvalho que também morreu.

Tássia Camargo

Dennis também se casou com Tássia Camargo, relação que durou de 1983 a 1985. No ano seguinte, ele a dirigiu na novela ‘Selva de pedra’ (1986).

Ângela Figueiredo

Depois, Dennis teve um romance com Ângela Figueiredo, encerrado em 1987. Os dois trabalharam juntos em ‘Selva de pedra’ e também em ‘Brega & chique’ (1987).

Deborah Evelyn

Em 1988, Denis iniciou um relacionamento com Deborah Evelyn, com quem viveu uma união duradoura de 24 anos e teve a filha Luíza. Além dos filhos, Dennis Carvalho deixa três netos: Lucca, filho de Leonardo Carvalho, e Nina e Laura, filhas de Tainá.

Dennis Carvalho e Deborah Evelyn, em 2018 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Morte de Dennis Carvalho

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu neste sábado, mas a causa de seu falecimento não foi informada. O Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, emitiu comunicado sobre o falecimento do famoso.

“O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, diz o comunicado.