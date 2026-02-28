Menu
ESTADO DE SAÚDE

Humorista do SBT passa por cirurgia delicada de 4 horas

Cirurgia aconteceu após o humorista sofrer um acidente de moto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/02/2026 - 14:45 h

Cirurgia aconteceu após o humorista sofrer um acidente de moto
Cirurgia aconteceu após o humorista sofrer um acidente de moto -

Humorista do 'Programa do Ratinho', do SBT, Marquito passou por uma cirurgia delicada, de quatro horas, na tarde de sexta-feira, 27. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, o quadro clínico dele é estável.

A equipe do SBT disse, ao Metrópoles, que a cirurgia transcorreu conforme o planejado e sem intercorrências. Marquito permanece internado em São Paulo após o acidente de moto que sofreu e está sob acompanhamento permanente.

“A partir de agora, a pedido da família, os boletins médicos serão disponibilizados exclusivamente à assessoria de imprensa do SBT, que será o único canal autorizado a divulgar oficialmente as atualizações à imprensa, uma vez ao dia, sempre no período da tarde”, completa a nota.

Leia Também:

O último “Silêncio!”: morre Dennis Carvalho, diretor que mudou a TV
Apresentador da Globo revela fetiche e fala sobre bissexualidade
Humorista do SBT entra em coma induzido após acidente

Acidente de moto

Na quarta-feira, 25, o humorista Marquito sofreu um acidente após apresentar um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta na região da Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo.

Ele colidiu com outra motocicleta e caiu. O humorista recebeu atendimento no local, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro. Marquito teve ferimentos no rosto e uma fratura em uma costela.

x