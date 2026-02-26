Apresentador da Globo revela fetiche e fala sobre bissexualidade

André Marques - Foto: Reprodução| Instagram

André Marques surpreendeu os internautas após responder perguntas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 26. Durante a interação, o apresentador abriu o jogo sobre sua vida sexual.

Em uma das famosas caixinhas de perguntas da plataforma, um seguidor questionou: “Você é bi? Amo a sua simplicidade”.

O artista negou e respondeu em tom de brincadeira, fazendo menção ao seu time do coração, o Clube de Regatas do Flamengo. “Não sou não, meu amor. A única chance de eu ser bi é ‘bimundial’, quando o Flamengo ganhar outro campeonato mundial. Espero ver isso em vida. Só isso mesmo”, disse.

Ainda interagindo com os seguidores, outro internauta perguntou: “Já teve algum fetiche que queria muito e ainda não realizou ou já realizou todos?”.

O famoso respondeu afirmando que é fã de fetiches e que já realizou alguns deles. “Já tive alguns e já realizei alguns, mas estamos sempre em busca de realizar novos”, explicou.

O apresentador voltou a repercutir nas redes sociais após ter sido flagrado ao lado da ex-BBB Ana Clara Lima durante o Carnaval de Salvador. Na web, internautas reagiram e comentaram sobre as declarações do artista. “Já havia sinais há muito tempo”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Só ele pensa que engana”.