Demitido da Globo, ex-galã de Malhação surpreende com vida fora do comum

Ator fez sucesso na temporada de 2001 de Malhação - Foto: TV Globo

O ex-galã Max Fercondini marcou presença em 'Malhação', na temporada de 2001, além de outras novelas, e conquistou o título de galã da Globo. Além de estrelar diversas produções, ele até virou apresentador, mas acabou surpreendido por uma demissão inesperada e decidiu transformar radicalmente seu estilo de vida.

Hoje, Fercondini vive em um barco.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trajetória

O ator iniciou a carreira artística aos 14 anos, quando foi convidado para atuar em ‘Esplendor’, novela das seis da Globo exibida no primeiro semestre de 2000. No mesmo ano, estreou no horário nobre em ‘Laços de Família’, interpretando Fábio.

Um ano depois, ele passou a interpretar Léo na oitava temporada de Malhação e conquistou o público jovem. Na trama, o personagem era irmão de Gui (Iran Malfitano), e os dois eram apaixonados pela mesma garota, Nanda (Rafaela Mandelli). No fim das contas, Gui e Nanda formaram um dos casais mais memoráveis da novela juvenil.

Depois disso, Max participou de diversas novelas e minisséries na Globo, como ‘Agora É que São Elas’ (2003), ‘Páginas da Vida’ (2006), ‘Sete Pecados’ (2007), ‘Viver a Vida’ (2009) e ‘Morde & Assopra’ (2011).

Max Fercondini interpretou o personagem Sérgio em 'Páginas da Vida' | Foto: TV Globo

Em 2013, ele integrou o elenco de ‘Flor do Caribe’, sua última novela até o momento. Além de atuar, ela se destacou como apresentador do extinto ‘Globo Ecologia’, entre 2009 e 2014.

Ele também integrou o time de repórteres do programa educativo ‘Como Será?’, onde permaneceu por dois anos, até ser demitido de forma inesperada, em 2016.

A demissão

Max Fercondini relembrou o episódio de sua demissão em entrevista ao programa de televisão 'Goucha', de Portugal.

“Foi uma coisa muito inusitada que eu não esperava. Quando eu cheguei na reunião, que eu imaginei que era uma reunião em que eu ia ganhar um aumento e a renovação do meu contrato, eu estava todo tranquilo, me deram um cafezinho e tal”, contou.

O ator disse que a diretora de RH foi a responsável por dar a notícia que o surpreendeu: “‘Max, a gente te chamou aqui porque você começou a trabalhar muito cedo conosco, temos muito carinho por você, mas a gente não vai dar continuidade ao seu contrato’.”

Decisão radical

Depois da demissão, Max se viu sem perspectivas na carreira. Foi assim que ele tomou a decisão de se afastar da atuação. “Eu resgatei meu sonho de infância, que era voar”, revelou em entrevista ao ‘Mais Você’, da Globo.

O ator, que atualmente tem 40 anos, passou um período pilotando avião e, depois, viajou pela América do Sul em um motorhome. Em 2017, ele decidiu morar em um veleiro em Portugal.

Desde então, utiliza a embarcação para explorar novos destinos. “Luxo é ter tempo e ver o pôr do sol. Não me vejo morando em terra firme pelos próximos dez anos”, afirmou em publicação no Instagram.

Atualmente, Max Fercondini vive no barco, enquanto também atua como palestrante e desenvolve projetos ligados ao universo das viagens. Já são mais de oito anos de vida no mar e, a princípio, ele não tem planos de voltar às novelas.

“Continuo recebendo propostas de produtoras, mas nada que tenha me dado vontade de deixar o mar para voltar a atuar. Seria bacana contracenar com amigos e pessoas que admiro, mas reativar a carreira artística não está nos meus planos neste momento”, disse à revista GQ.