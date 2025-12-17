Globo confirma! Malhação vai voltar, mas não do jeito que você esperava

Nova Malhação deve estrear no Globo em 2026 - Foto: Divulgação

Após marcar gerações e revelar talentos, ‘Malhação’, um dos mais importantes produtos da Globo, vai retornar em 2026, mas não do jeito que o público espera. O programa vai voltar como uma franquia de “novelinha vertical” da emissora nas redes sociais, em seguimento ao projeto que começou neste ano.

Em reunião na segunda-feira, 15, o diretor-executivo da TV e Estúdios Globo, Amauri Soares, afirmou que o projeto ainda está em desenvolvimento inicial. Segundo o F5, a Globo recebeu algumas sinopses e tem feito pesquisas de opinião para saber como inicia o projeto.

A nova ‘Malhação’ deve estrear no primeiro semestre de 2026. A ideia é misturar atores novatos com veteranos da televisão discutindo temas pertinentes aos adolescentes. Até o momento, não foi revelado se a produção irá ao ar em outras plataformas, como o Globoplay, serviço de streaming da emissora. A Globo deseja usar a marca até como licenciamento de produtos, como chegou a fazer no passado.

Com temporadas inéditas produzidas até 2020, Malhação ficou no ar entre 1995 e 2022. Criada pelos autores Emanuel Jacobina e Andréa Maltarolli, surgiu como uma alternativa da emissora ao sucesso de ‘Confissões de Adolescente’ (1994), da TV Cultura, que foi pioneira ao conseguir dialogar com adolescentes sem didatismo pela primeira vez.

O estilo da obra foi baseado nas soap operas americanas. Trata-se de um formato similar às telenovelas, porém com temporadas que se estendem por anos e com elenco se renovando.

Malhação foi exibida tradicionalmente de segunda a sexta-feira em horários variantes entre 17h30 e 18h.