Datena passa por cirurgia emergencial no coração

José Luiz Datena usou suas redes sociais para revelar que foi submetido a uma cirurgia emergencial no coração. Em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 16, o apresentador contou que também estava sofrendo com outros problemas de saúde.

“Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, mas eu acabo de fazer um procedimento no coração, uma cirurgia no coração, onde eu desentupi as artérias todas. Eu tenho um problema sério de diabete. Estava realmente muito grave, mas agora estou livre”, disse ele.

O comunicador ainda aproveitou para aconselhar os internautas a realizarem os exames de rotina, pois pode identificar problemas em estágio inicial. “Se você tem [como], faça exames contínuos. Aconselho você a fazer isso”, disparou.

“Bom, a boa notícia para os amigos e para aqueles que gostam de mim... Eu espero que seja boa parte das pessoas, ninguém é unanimidade, tem quem não gosta, mas inclusive para quem não gosta, um feliz Natal, um grande ano e que vocês tenham muita saúde”, completou.

Por fim, ele agradeceu o carinho dos amigos e familiares. “Lembrando que preservando a saúde de vocês, você preserva a saúde dos seus filhos, dos seus parentes, das suas esposas. Você tem que se manter em saúde para estar mais tempo junto deles. Eu me sinto mais ou menos assim e sempre muito grato a Deus e a todas essas pessoas que nos rodeiam”, concluiu.