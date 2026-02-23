Roubo de bebê e morte trágica: o que vai acontecer em Três Graças

Confira o resumo de 23 a 28 de fevereiro de 2026 - Foto: Reprodução | TV Globo

Os próximos capítulos de ‘Três Graças’, da TV Globo, prometem entregar muitas emoções e reviravoltas, como o roubo do bebê de Joélly (Alana Cabral) e uma morte trágica. Para deixar o público por dentro do que vem por aí, o Portal A TARDE traz o resumo desta semana.

Confira a seguir o resumo de 23 a 28 de fevereiro de 2026

Resumo do capítulo de segunda-feira, 23 de fevereiro:

Jorginho (Juliano Cazarré) e Samira (Fernanda Vasconcellos) se enfrentam. Leonardo (Pedro Novaes) tenta se explicar para Viviane (Gabriela Loran). O médico avisa a Gerluce (Sophie Charlotte), Jorginho, Raul (Paulo Mendes) e Paulinho (Romulo Estrela) que Joélly (Alana Cabral) teve uma ruptura parcial da membrana e que terá de fazer o parto.

Lucélia (Daphne Bozaski) flagra Kasper (Miguel Falabella) saindo do ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira), sem ser vista. Kasper sonda Júnior (Guthierry Sotero) sobre o ferro-velho. Josefa (Arlete Salles) avisa para Arminda (Grazi Massafera) que a neta da filha está nascendo. Gerluce comunica que a neta nasceu.

Resumo do capítulo de terça-feira, 24 de fevereiro:

Jorginho fica emocionado ao ouvir um choro de criança. Herculano (Leandro Lima) tenta tranquilizar Lena (Barbara Reis). Samira avisa para Lena que a criança nasceu bem, e ameaça não entregar o bebê caso ela decida aparecer na clínica.

Jorginho finge passar mal e aproveita a distração de Edilberto (Júlio Rocha) para desarmá-lo. Pastor Albérico (Enrique Díaz) acalma Lígia (Dira Paes). Raul se desespera ao não poder ver a filha. Arminda pensa em pegar a neta. Samira ataca Jorginho. A enfermeira entrega a filha de Joélly para Samira. Joélly desperta a tempo de ver o rosto da filha.

Resumo do capítulo de quarta-feira, 25 de fevereiro:

Samira manda o médico deixar Joélly na porta de um hospital e leva a criança com ela. Gerluce tem um mau pressentimento com Joélly. Lucélia dá informações a Ferette (Murilo Benício) sobre Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) em troca de dinheiro.

Samira entrega a criança a Lena e Herculano, e orienta que o casal deva sair de casa por uns dias. Lucélia induz Lorena e Juquinha a acreditar que Kasper esteja envolvido com drogas. Paulinho avisa a Gerluce que Joélly está no posto de saúde sem o bebê. Júnior sente que precisa ficar de olho em Kasper. Gerluce encontra Joélly.

Resumo do capítulo de quinta-feira, 26 de fevereiro:

Paulinho diz a Gerluce que roubaram a filha de Joélly. Rogério (Eduardo Moscovis) promete a Raul que encontrará a neta. Lígia fica surpresa com o apoio de Joaquim. Samira garante a Arminda e Ferette que o casal que comprou a criança deixará o país.

Resumo do capítulo de sexta-feira, 27 de fevereiro:

Paulinho ampara Gerluce e Joélly. Raul está determinado a ir atrás de Samira e desfazer o acordo. Raul não aceita o dinheiro de Samira e avisa que não desistirá da filha. Xênica (Carla Marins) escuta a conversa entre Raul e Samira. Raul avisa que denunciará Samira.

Resumo do capítulo de sábado, 28 de fevereiro:

Joélly finge não se lembrar de quem a levou para a clínica. Macedo (Rodrigo García) mostra imagens de Viviane destruindo a Casa de Farinha ao lado de Leonardo. Ferette comenta com Macedo que provará que Rogério era o chefe do esquema dos remédios falsos.

Rogério pressiona Raul para contar a verdade sobre a criança. Jairo (André Mattos) avisa a Paulinho que Lena e o marido deixaram o país. Lucélia tenta convencer João Rubens (Samuel de Assis) de que Kasper está envolvido com drogas. Leonardo percebe que Ferette não perdeu a memória. Joélly se surpreende com a decisão de Raul de denunciar Samira.

Três Graças é criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.