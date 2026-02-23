Engenheiro erra pergunta de cálculo e perde R$ 1 milhão

Siga o A TARDE no Google

Pergunta ficou com apenas R$150 mil após chutar a resposta da pergunta - Foto: Reprodução | TV Globo

O programa ‘Domingão do Huck’, da TV Globo, foi marcado por um momento que viralizou no domingo, 22. Isso porque o engenheiro Leonardo Cremonesi, de 27 anos, foi eliminado pouco antes da pergunta do milhão do quadro ‘Quem quer ser um milionário?’.

Caso Cremonesi tivesse acertado a resposta de ‘Quantas Terras cabem no Sol?’, ele estaria apenas duas respostas da pergunta do milhão.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Leonardo voltou para sua cidade natal, Franca, no interior de São Paulo, com um prêmio de apenas R$150 mil após chutar a resposta da pergunta.

Na 13ª questão do quadro, ele apostou na letra D, que resultava em 1 milhão e 400 mil Terras dentro do Sol.

A resposta correta era a letra C, que equivaleria a 1 milhão e 300 mil.