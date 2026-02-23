Menu
REAL MOTIVO

Crise na Globo motivou a reprise de Avenida Brasil; saiba detalhes

Novela vai ser reprisada pela segunda vez

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/02/2026 - 17:21 h

A partir do dia 30 de março, Avenida Brasil’ (2012) vai substituir ‘Rainha da Sucata’ (1990) no Vale a Pena Ver de Novo. A novela, que deve ganhar uma sequência no ano que vem, será reprisada pela segunda vez — o folhetim chegou a ser reprisado entre 2019 e 2020.

A obra de João Emanuel Carneiro com Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella) terá como um dos principais desafios recuperar o público nos finais de tarde, alavancando assim a programação no horário nobre.

Segundo o Notícias da TV, o retorno da novela também é uma tentativa da Globo de elevar os números de audiência derrubados nos últimos meses pelo fracasso de ‘Rainha da Sucata, protagonizado por Regina Duarte.

A reprise de Rainha da Sucata registrou uma de suas piores audiências na história do Vale a Pena Ver de Novo, chegando até mesmo a ser superado pela faixa de edições especiais — atualmente ocupada pela reapresentação de 'Terra Nostra'.

Avenida Brasil 2

O retorno da novela à televisão reacendeu especulações sobre uma nova versão da história prevista para 2027. Apesar dos rumores, o projeto não será um remake, mas sim uma continuação da trama original.

O anúncio da sequência movimentou as redes sociais e já conta com nomes confirmados no elenco. Além de Adriana Esteves, Débora Falabella deve fazer participações especiais. Murilo Benício, que viveu Tufão, também é cotado para retornar à produção.

Sucesso

Avenida Brasil foi indicada ao Emmy Internacional 2013 na categoria de Melhor Novela, e tornou-se a telenovela mais exportada da TV Globo, licenciada por mais de 140 países e dublada em 19 línguas.

Em 2023, o formato original ganhou sua primeira adaptação internacional, ‘Leyla: Sombras do Passado’, folhetim produzido na Turquia.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil teve direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim.

Qual a história de Avenida Brasil?

Na trama, Rita/Nina (Mel Maia/Debora Falabella) é adotada por uma família argentina após ser abandonada quando criança em um lixão por Carminha (Adriana Esteves).

Já adulta, Rita volta ao Brasil como Nina e consegue se instalar na casa de Tufão (Murilo Benício), novo marido de Carminha, um ex-jogador de futebol que acha que foi o culpado pela morte do pai de Nina.

Infiltrada na casa da mulher que a fez sofrer, Nina passa a seguir seu plano de vingança. Ela reencontra o amigo de infância do lixão, Jorginho (Cauã Reymond), por quem é apaixonada e que foi adotado por Tufão.

Diante de tantos dramas, Carminha e Nina se enfrentam em reviravoltas que envolvem a família de Tufão e Max (Marcello Novaes), amante de Carminha, casado com a irmã de Tufão.

