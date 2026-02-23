Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOCIONANTE

Após infarto, Herson Capri recebe homenagem do filho

Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/02/2026 - 21:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator
Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator -

O ator Herson Capri passou recentemente por um infarto e precisou de atendimento médico imediato, o que gerou preocupação entre fãs, amigos e familiares. Entre os mais abalados com o susto esteve o filho do artista, Lucas Capri, que decidiu prestar uma homenagem pública ao pai.

Nas redes sociais, Lucas publicou uma foto ao lado do ator e escreveu: "Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos". A declaração comoveu os seguidores, que deixaram diversas mensagens de apoio nos comentários.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Muito amor, afeto, cumplicidade, empatias, ressignificações . Uma bela história de amor entre pai e filho", disse um internauta. "Tão lindos", comentou outro. "Boas energias para Herson! Muita saúde e boa recuperação", falou mais um.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lucas Capri (@lucascapri)

Leia Também:

Roubo de bebê e morte trágica: o que vai acontecer em Três Graças
Engenheiro erra pergunta de cálculo e perde R$ 1 milhão
Crise na Globo motivou a reprise de Avenida Brasil; saiba detalhes

Aos 74 anos, Herson Capri é um dos nomes mais consagrados da teledramaturgia brasileira. Ele estava com apresentações marcadas da peça 'A Sabedoria dos Pais', no Teatro Bradesco, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, mas precisou adiar a estreia para 5 de março.

A mudança foi comunicada por sua equipe por meio do perfil oficial do ator no Instagram no último fim de semana.

Pai de cinco filhos — Laura e Pedro Freire, do primeiro casamento, e Lucas, Luisa e Sofia, da atual relação —, Herson é casado desde 1996 com a cineasta Susana Garcia. Antes disso, foi casado, entre 1979 e 1989, com a atriz Malu Rocha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Herson Capri

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x