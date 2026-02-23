Após infarto, Herson Capri recebe homenagem do filho

Siga o A TARDE no Google

Nas redes sociais, Lucas Capri publicou uma foto ao lado do ator - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Herson Capri passou recentemente por um infarto e precisou de atendimento médico imediato, o que gerou preocupação entre fãs, amigos e familiares. Entre os mais abalados com o susto esteve o filho do artista, Lucas Capri, que decidiu prestar uma homenagem pública ao pai.

Nas redes sociais, Lucas publicou uma foto ao lado do ator e escreveu: "Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos". A declaração comoveu os seguidores, que deixaram diversas mensagens de apoio nos comentários.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Muito amor, afeto, cumplicidade, empatias, ressignificações . Uma bela história de amor entre pai e filho", disse um internauta. "Tão lindos", comentou outro. "Boas energias para Herson! Muita saúde e boa recuperação", falou mais um.

Aos 74 anos, Herson Capri é um dos nomes mais consagrados da teledramaturgia brasileira. Ele estava com apresentações marcadas da peça 'A Sabedoria dos Pais', no Teatro Bradesco, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, mas precisou adiar a estreia para 5 de março.

A mudança foi comunicada por sua equipe por meio do perfil oficial do ator no Instagram no último fim de semana.

Pai de cinco filhos — Laura e Pedro Freire, do primeiro casamento, e Lucas, Luisa e Sofia, da atual relação —, Herson é casado desde 1996 com a cineasta Susana Garcia. Antes disso, foi casado, entre 1979 e 1989, com a atriz Malu Rocha.