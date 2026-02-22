SAÚDE
Ator veterano da TV Globo sofre infarto e cancela shows em SP
Veterano precisou cancelar compromissos da sua agenda
Por Valdomiro Neto
O ator Herson Carpi, de 74 anos, sofreu um infarto e está sob cuidados médicos. O veterano de novelas da TV Globo precisou cancelar compromissos da sua agenda.
Herson Capri cancelou seus shows agendados para a próxima semana da peça “A sabedoria dos Pais”, que esta em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo. A informação foi confirmada na tarde deste domingo, 22 pela produção do espetáculo, que divulgou nas redes sociais do artista, um comunicado informando o ocorrido.
A nota divulgada não informa onde Herson Capric sofreu o infarto, se continua internado ou qual é o nome do hospital em que ele estaria. A equipe ainda não divulgou mais detalhes sobre o seu estado de saúde.
Carreira de sucesso
Herson Capri é um dos veteranos de maior sucesso na Globo. O ator de 74 anos começou sua carreira na televisão na década de 1970 com passagens pela TV Tupi e TV Bandeirantes. No entanto, foi na Rede Globo, a partir dos anos 80, que ele se tornou um rosto familiar em todo o país.
O ator ganhou destaque em produções como Casamento de Sangue, Elas por Elas e o remake de A Viagem. Ele foi vilão em Era uma Vez... (1998) e Insensato Coração (2011).
Recentemente, Herson Capri teve papéis nas novelas angue Bom, Babilônia, A Lei do Amor e Órfãos da Terra. Sua última aparição na Globo foi em participação no novela Vale Tudo, no ano passado.
Tratativas com o público
De acordo com o comunicado divulgado, quatro sessões da peça que estavam programadas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1 de março, foram adiadas.
O público que já havia adquirido ingressos serão contatados pela equipe de bilheteria para efetuar a troca ou receber orientações sobre outras tratativas.
