Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Ator veterano da TV Globo sofre infarto e cancela shows em SP

Veterano precisou cancelar compromissos da sua agenda

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/02/2026 - 21:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Herson Carpi
Herson Carpi -

O ator Herson Carpi, de 74 anos, sofreu um infarto e está sob cuidados médicos. O veterano de novelas da TV Globo precisou cancelar compromissos da sua agenda.

Herson Capri cancelou seus shows agendados para a próxima semana da peça “A sabedoria dos Pais”, que esta em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo. A informação foi confirmada na tarde deste domingo, 22 pela produção do espetáculo, que divulgou nas redes sociais do artista, um comunicado informando o ocorrido.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A SABEDORIA DOS PAIS 🎭 (@asabedoriadospais)

A nota divulgada não informa onde Herson Capric sofreu o infarto, se continua internado ou qual é o nome do hospital em que ele estaria. A equipe ainda não divulgou mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

Carreira de sucesso

Herson Capri é um dos veteranos de maior sucesso na Globo. O ator de 74 anos começou sua carreira na televisão na década de 1970 com passagens pela TV Tupi e TV Bandeirantes. No entanto, foi na Rede Globo, a partir dos anos 80, que ele se tornou um rosto familiar em todo o país.

O ator ganhou destaque em produções como Casamento de Sangue, Elas por Elas e o remake de A Viagem. Ele foi vilão em Era uma Vez... (1998) e Insensato Coração (2011).

Recentemente, Herson Capri teve papéis nas novelas angue Bom, Babilônia, A Lei do Amor e Órfãos da Terra. Sua última aparição na Globo foi em participação no novela Vale Tudo, no ano passado.

Leia Também:

‘O Agente Secreto’ perde prêmios no Bafta 2026
900 páginas: conheça o grupo que te ajuda a ler o maior romance do Brasil
Dedé Santana é internado em Goiânia após sofrer indisposição

Tratativas com o público

De acordo com o comunicado divulgado, quatro sessões da peça que estavam programadas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1 de março, foram adiadas.

O público que já havia adquirido ingressos serão contatados pela equipe de bilheteria para efetuar a troca ou receber orientações sobre outras tratativas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo Herson Capri

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Herson Carpi
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Herson Carpi
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Herson Carpi
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Herson Carpi
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x