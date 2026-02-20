Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRECAUÇÃO

Dedé Santana é internado em Goiânia após sofrer indisposição

Artista, que integrou quarteto Os Trapalhões, estava na capital goiana para apresentação

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/02/2026 - 20:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde
Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde -

O humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado na manhã desta sexta-feira, 20, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O artista, que integrou o quarteto histórico Os Trapalhões, estava na capital goiana para uma apresentação quando apresentou mal-estar e oscilações na pressão arterial.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

De acordo com nota emitida pela assessoria de imprensa do ator, a decisão de levá-lo à unidade de saúde foi tomada de forma preventiva. Santana acordou sentindo-se indisposto e foi prontamente encaminhado para a realização de exames clínicos.

Histórico de saúde

Apesar de manter uma agenda ativa de trabalho, o humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde. Em 2025, Dedé passou por períodos de internação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na ocasião, o que começou como um check-up de rotina evoluiu para o tratamento de uma infecção urinária e problemas renais, chegando a exigir cuidados intensivos.

A equipe médica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) ainda não divulgou boletim oficial, mas a assessoria reforça que o estado do artista é estável e que o procedimento faz parte de um protocolo de cautela devido à idade avançada e ao histórico clínico recente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cuidados médicos Dedé Santana goiânia internação Os Trapalhões saúde do humorista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x