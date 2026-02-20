Dedé Santana é internado em Goiânia após sofrer indisposição

Humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde - Foto: Reprodução

O humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado na manhã desta sexta-feira, 20, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O artista, que integrou o quarteto histórico Os Trapalhões, estava na capital goiana para uma apresentação quando apresentou mal-estar e oscilações na pressão arterial.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com nota emitida pela assessoria de imprensa do ator, a decisão de levá-lo à unidade de saúde foi tomada de forma preventiva. Santana acordou sentindo-se indisposto e foi prontamente encaminhado para a realização de exames clínicos.

Histórico de saúde

Apesar de manter uma agenda ativa de trabalho, o humorista tem enfrentado episódios recorrentes de saúde. Em 2025, Dedé passou por períodos de internação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na ocasião, o que começou como um check-up de rotina evoluiu para o tratamento de uma infecção urinária e problemas renais, chegando a exigir cuidados intensivos.

A equipe médica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) ainda não divulgou boletim oficial, mas a assessoria reforça que o estado do artista é estável e que o procedimento faz parte de um protocolo de cautela devido à idade avançada e ao histórico clínico recente.