HOME > TELEVISÃO
TELEVISÃO

SBT muda programação e coloca futuro de programa em risco

Informação foi confirmada pela emissora

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/02/2026 - 19:07 h

Informação foi confirmada pela emissora por meio de vinhetas
O SBT anunciou mais uma mudança em sua programação noturna. A alteração, que passa a valer a partir desta segunda-feira, 2, envolve o telejornal "SBT Brasil", que terá o horário invertido com a novela "Presente de Amor" e passará a competir diretamente com o "Jornal Nacional", da TV Globo.

A informação foi confirmada pela emissora por meio de vinhetas exibidas ao longo da programação. Antes transmitido às 19h55, o SBT Brasil passa a ir ao ar às 20h30.

Apresentado por Cesar Filho, o telejornal terá o novo horário como parte de uma estratégia da emissora para “colar” no Programa do Ratinho e, assim, tentar reduzir a evasão de público entre as atrações da faixa noturna.

O noticiário corre risco?

A mudança, no entanto, é vista como arriscada. Ao enfrentar diretamente o Jornal Nacional, comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos, o telejornal do SBT entra em uma disputa por audiência com o principal produto jornalístico da TV brasileira.

Além da concorrência com a Globo, o SBT Brasil também disputa público com o Jornal da Record, exibido pela Record TV, que começa meia hora antes.

Segundo informações de bastidores, a atração já teria sido ameaçada de sair do ar, mas segue na grade enquanto a direção da emissora avalia possíveis substituições.

x