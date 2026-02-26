ACIDENTE
Humorista do SBT entra em coma induzido após acidente
O rapaz está recebendo os devidos cuidados na UTI
Por Franciely Gomes
O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, está internado em estado grave. O rapaz sofreu um acidente de moto nesta quinta-feira, 26, em São Paulo, após passar mal e perder o controle do veículo.
Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, Marquito se desequilibrou, colidiu com outra motocicleta e caiu desacordado. O condutor da outra moto era um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O rapaz foi encaminhado para para o Hospital Nipo-Brasileiro e segue internado em coma induzido, onde está sendo observado de perto pelos médicos. Até o momento, ainda não foi divulgado um novo boletim médico sobre seu estado de saúde.
Carreira de Marquito
Conhecido por participar do Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, Marquito começou sua carreira ainda jovem, se apresentando em casas noturnas, circos e boates da capital paulista.
Sobrinho do apresentador Raul Gil, que também trabalha no SBT, o rapaz integrou programas como o Clube do Bolinha, na Rede Bandeirantes, e outras atrações da Record TV.
