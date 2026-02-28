Dennis Carvalho revelou mágoa da TV Globo antes de morrer

Carvalho morreu neste sábado, 28 - Foto: Divulgação

O ator e diretor Dennis Carvalho expôs, antes morrer, sua mágoa com a TV Globo. Ele, que faleceu neste sábado, 28, trabalhou na emissora por 47 anos e teve seu contrato fixo encerrado em 2022, mas a forma com que foi comunicado sobre a demissão causou chateação no veterano.

“A questão foi quem e como me comunicaram que eu não era mais útil. O Ricardo Waddington [então diretor dos Estúdios Globo], que foi meu assistente e aprendeu muito comigo, me chamou na sala e disse: ‘Nós não vamos renovar seu contrato, querido. Preferimos te chamar por obra certa, está bom?’. O que me restava responder? ‘Está bom’, falei, e saí”, revelou ele à Veja, em 2023.

Além disso, ainda na entrevista, o diretor disse que achava a nova política de contratos por obra da Globo “precipitada e injusta”. “Eles deveriam encontrar um meio-termo, no lugar de perder tanta gente boa”, desabafou.

“Bate um vazio, claro. Sinto saudade das pessoas, do convívio nos estúdios. É inevitável guardar uma certa mágoa. Acho que merecia um pouco mais de respeito”, completou.

O último trabalho de Dennis Carvalho para a TV Globo foi em 2023, em um especial de 60 anos da emissora.

Morte

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu neste sábado, mas a causa de seu falecimento não foi informada. O Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, emitiu comunicado sobre a falecimento do famoso

“O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, diz o comunicado.