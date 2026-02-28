DESPEDIDA E HOMENAGENS
Velório de Dennis Carvalho será reservado a familiares e amigos
Cerimônia acontece neste domingo, 1º, no Rio de Janeiro
Por Andrêzza Moura
O velório do ator e diretor Dennis Carvalho, falecido neste sábado, 28, aos 78 anos, será realizado, neste domingo, 1º de março, das 10h às 13h, na capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, em Rio de Janeiro.
A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos, conforme pedido da família. Dennis morreu no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde estava internado.
Por meio de nota, o Crematório e Cemitério da Penitência destacou a importância do artista e reforçou o caráter reservado do velório, que será exclusivo para familiares e amigos próximos. Após a cerimônia, o corpo será cremado, seguindo o desejo da família.
Carreira de Dennis Carvalho
Com mais de 45 anos de carreira na TV Globo, Dennis Carvalho dirigiu novelas e produções de grande sucesso, tendo como seu último trabalho a novela Segundo Sol, exibida em 2018. Ele deixou a emissora em junho de 2024.
Família
Dennis deixa três filhos:
- Leonardo Carvalho, fruto da relação com Christiane Torloni;
- Tainá, filha de Monique Alves;
- e Luiza, da união com Deborah Evelyn.
O hospital confirmou o falecimento, mas não divulgou detalhes sobre a morte, respeitando a privacidade da família.
