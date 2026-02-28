Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESPEDIDA E HOMENAGENS

Velório de Dennis Carvalho será reservado a familiares e amigos

Cerimônia acontece neste domingo, 1º, no Rio de Janeiro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/02/2026 - 19:55 h | Atualizada em 28/02/2026 - 20:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Apenas amigos e familiares poderão participar do velório
Apenas amigos e familiares poderão participar do velório -

O velório do ator e diretor Dennis Carvalho, falecido neste sábado, 28, aos 78 anos, será realizado, neste domingo, 1º de março, das 10h às 13h, na capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, em Rio de Janeiro.

A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos, conforme pedido da família. Dennis morreu no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde estava internado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por meio de nota, o Crematório e Cemitério da Penitência destacou a importância do artista e reforçou o caráter reservado do velório, que será exclusivo para familiares e amigos próximos. Após a cerimônia, o corpo será cremado, seguindo o desejo da família.

Carreira de Dennis Carvalho

Com mais de 45 anos de carreira na TV Globo, Dennis Carvalho dirigiu novelas e produções de grande sucesso, tendo como seu último trabalho a novela Segundo Sol, exibida em 2018. Ele deixou a emissora em junho de 2024.

Leia Também:

Ataque ao Irã provoca embate entre Flávio Bolsonaro e o governo Lula
Filha é baleada durante velório da mãe e disparo atinge caixão
Sobe para 70 o número de mortos em Minas Gerais

Família

Dennis deixa três filhos:

O hospital confirmou o falecimento, mas não divulgou detalhes sobre a morte, respeitando a privacidade da família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dennis Carvalho televisão TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apenas amigos e familiares poderão participar do velório
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Apenas amigos e familiares poderão participar do velório
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Apenas amigos e familiares poderão participar do velório
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Apenas amigos e familiares poderão participar do velório
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x