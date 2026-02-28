Velório de Dennis Carvalho será reservado a familiares e amigos

Siga o A TARDE no Google

Apenas amigos e familiares poderão participar do velório - Foto: Reprodução | Redes sociais

O velório do ator e diretor Dennis Carvalho, falecido neste sábado, 28, aos 78 anos, será realizado, neste domingo, 1º de março, das 10h às 13h, na capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, em Rio de Janeiro.

A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos, conforme pedido da família. Dennis morreu no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde estava internado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por meio de nota, o Crematório e Cemitério da Penitência destacou a importância do artista e reforçou o caráter reservado do velório, que será exclusivo para familiares e amigos próximos. Após a cerimônia, o corpo será cremado, seguindo o desejo da família.

Carreira de Dennis Carvalho

Com mais de 45 anos de carreira na TV Globo, Dennis Carvalho dirigiu novelas e produções de grande sucesso, tendo como seu último trabalho a novela Segundo Sol, exibida em 2018. Ele deixou a emissora em junho de 2024.

Família

Dennis deixa três filhos:

Leonardo Carvalho, fruto da relação com Christiane Torloni;

Tainá, filha de Monique Alves;

e Luiza, da união com Deborah Evelyn.

O hospital confirmou o falecimento, mas não divulgou detalhes sobre a morte, respeitando a privacidade da família.