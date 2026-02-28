Sobe para 70 o número de mortos em Minas Gerais

Siga o A TARDE no Google

Só em Juiz de Fora foram 64 vítimas - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O número de mortos na enchente em Minas Gerais devido às fortes chuvas chegou a 70, neste sábado, 28, segundo informou o Corpo de Bombeiros. As mortes foram registradas, principalmente, nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata, região afetada por alagamentos e deslizamentos de terra.

Em Juiz de Fora, foram contabilizadas 64 vítimas, enquanto Ubá foram registras seis mortes. O Corpo de Bombeiros alertou que o número de mortos ainda pode aumentar, já que três pessoas continuam desaparecidas, nas duas cidades.

As chuvas intensas que atingem Minas Gerais desde a segunda-feira, 23, provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e soterramentos, atingindo residências e deixando centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Apenas em Juiz de Fora, de acordo com informações da Defesa Civil do Estado, 8.584 moradores ficaram desalojados ou desabrigados.