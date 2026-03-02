Novo reality? Quadro com sósias vira fenômeno e intriga internautas

Siga o A TARDE no Google

Envolto por participantes inusitados, um novo “reality show” chocou as redes sociais pelo seu formato diferente. Exibido no The Noite com Danilo Gentili, do SBT, o quadro conta com sósias de famosos como Rihanna, Belo, Xuxa, Mano Brown, Péricles, Vini Jr. e Elvis Presley.

Entretanto, não se trata de um novo reality show, mas sim de um quadro intitulado “Sósia dos Artistas”, exibido dentro do programa da emissora, com uma casa cenográfica que simula o confinamento.

A cena que viralizou movimentou a web, e os internautas não deixaram passar. “Imagina a mente de quem teve essa ideia”, comentou um usuário. Outro salientou: “Ia ser tudo se eles colocassem algum famoso de verdade fingindo ser sósia kkkk”.

“Resolveram lançar o reality bem na época em que o maior reality do Brasil está passando?”, questionou um terceiro, em referência ao Big Brother Brasil 26.

Já no primeiro episódio do quadro, houve dinâmicas dentro da “casa”, encenando um reality show. Entre discussões e alianças, um dos destaques foi o sósia de Elvis Presley sendo “calado” à força por cantar repetidamente. Ao fim da “edição”, a primeira eliminada foi a sósia da cantora Rihanna.

