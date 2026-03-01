Menu
DESPEDIDA

Diversos famosos dão adeus a Dennis Carvalho em velório

Dennis morreu no sábado, 28

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/03/2026 - 13:34 h

O velório do ator e diretor Dennis Carvalho, que aconteceu neste domingo, 1, no Rio de Janeiro, contou com a presença de diversos famosos. A cerimônia de despedida foi realizada na Capela Ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência e, a pedido da família, ocorreu de forma reservada, restrita a parentes e amigos próximos.

Amigos e familiares chegaram ao local para prestar as últimas homenagens. Entre os presentes, estavam Camila Pitanga, Tony Ramos, Débora Evelyn, Marcelo Serrado, Letícia Sabatella, Herson Capri, Marieta Severo, Andréa Beltrão e Marcelo Serrado, que fizeram questão de se despedir do diretor.

Depois do velório, a família encaminhará o corpo para cremação.

Morte de Dennis Carvalho

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu neste sábado, mas a causa de seu falecimento não foi informada. O Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, emitiu comunicado sobre o falecimento do famoso.

“O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, diz o comunicado.

x