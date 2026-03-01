DESPEDIDA
Diversos famosos dão adeus a Dennis Carvalho em velório
Dennis morreu no sábado, 28
Por Edvaldo Sales
O velório do ator e diretor Dennis Carvalho, que aconteceu neste domingo, 1, no Rio de Janeiro, contou com a presença de diversos famosos. A cerimônia de despedida foi realizada na Capela Ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência e, a pedido da família, ocorreu de forma reservada, restrita a parentes e amigos próximos.
Amigos e familiares chegaram ao local para prestar as últimas homenagens. Entre os presentes, estavam Camila Pitanga, Tony Ramos, Débora Evelyn, Marcelo Serrado, Letícia Sabatella, Herson Capri, Marieta Severo, Andréa Beltrão e Marcelo Serrado, que fizeram questão de se despedir do diretor.
Depois do velório, a família encaminhará o corpo para cremação.
Morte de Dennis Carvalho
O ator e diretor Dennis Carvalho morreu neste sábado, mas a causa de seu falecimento não foi informada. O Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, emitiu comunicado sobre o falecimento do famoso.
“O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, diz o comunicado.
