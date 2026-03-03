Menu
NOVELA

Fim do romance? Casal de Três Graças passa por reviravolta inesperada

Trama vem repercutindo nas telinhas brasileiras

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/03/2026 - 18:12 h

Trama vem repercutindo nas telinhas brasileiras
Trama vem repercutindo nas telinhas brasileiras

O casal Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes), de Três Graças, vai passar por uma grande reviravolta na trama. Após descobrir que o filho de Ferrete sabia dos esquemas ilegais do pai, a farmacêutica decide colocar um ponto final no relacionamento, enquanto engata um novo romance.

Nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo, Leonardo começará uma verdadeira batalha para reconquistar Viviane. De acordo com informações da jornalista Débora Lima, do Notícias da TV, a personagem viverá momentos de paquera na trama.

Em um dos gestos românticos, a farmacêutica receberá flores de um admirador anônimo, que tentará conquistá-la. Os capítulos estão previstos para ir ao ar a partir do dia 9 de março.

Viviane é flagrada

O clima fica ainda mais tenso quando Leonardo perde o controle ao ver a ex-namorada ao lado de um novo pretendente.

E os conflitos não param por aí: Viviane será acusada injustamente de participar do esquema de “remédios de farinha” comandado por Ferrete. Diante da situação, Leonardo tomará uma atitude decisiva para proteger a amada, enfrentando o próprio pai.

Fim do romance?

Durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta terça-feira, 3, Pedro Novaes comentou sobre a mudança que está por vir na história do casal.

“Está vindo uma virada, com certeza. Não é uma cena específica que traz isso. Ninguém muda de uma hora para a outra”, afirmou.

O ator também explicou sobre as próximas fases de seu personagem na trama e destacou a complexidade do relacionamento. “A missão é trazer uma esperança para essa figura masculina. É um arco importante para a sociedade, porque mostra como esse amor é contraditório”, completou.

