INUSITADO
Padre viraliza ao dar conselho inusitado a noiva antes do casamento: "Abre o olho"
Orientação foi feita após o noivo apresentar uma lista de exigências para a união
O padre, Chrystian Shankar, de Divinópolis-MG, deu uma orientação incomum a uma noiva durante sua pregação. Ele pediu para que a mulher repensasse o casamento após o noivo exigir 13 mudanças de atitudes para que a união aconteça.
O religioso é conhecido por dar conselhos sobre relacionamentos durante as missas e que tem mais de 5 milhões de seguidores em uma rede social. Após este relato com um conselho inusitado, voltou a viralizar nas redes.
"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinha 13 itens. Eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo", contou o padre.
Durante o vídeo que mostra a pregação, o padre disse que percebeu sinais de desequilíbrio na relação do casal durante os encontros que teve com os dois. Mas a decisão de orientar esta atitude foi tomada quando conversou individualmente com ambos.
"Eu notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você", afirmou ele.
Veja o relato:
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Nas redes sociais, o padre recebeu centenas de comentários de apoio a atitude. "Não sei o que aconteceu lá. O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma", concluiu o religioso, arrancando risos e aplausos dos fiéis durante a missa.
Os internautas elogiaram a postura do religioso por incentivar a noiva a refletir sobre o relacionamento antes de assumir um compromisso considerado definitivo pela Igreja Católica.