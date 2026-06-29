Gusttavo Lima falta show milionário e é chamado de ladrão por prefeito

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Gusttavo Lima faltou a um show de São João, no último sábado, 27, no município de Surubim, em Pernambuco, e foi alvo de críticas do prefeito Cleber Chaparral (UB). Segundo o cantor, ele sofreu uma intoxicação alimentar, o que impossibilitou a ida ao evento.

No entanto, o político não ficou feliz com a ausência e usou o Instagram para cobrar o sertanejo, chegando a chamá-lo de ladrão. Segundo o chefe do Executivo municipal, em documento anexado, o valor do cachê da festa, de R$ 1,3 milhões, foi pago integralmente à Balada Eventos Produções LTDA, empresa pertencente ao artista.

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Horas antes do momento em que se apresentaria em Surubim, Lima fez um show em Caruaru.

“Gusttavo Lima é um ladrão de consciência, é um ladrão do dinheiro do povo. Gusttavo, para você ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim, que tu não precisa”, disse Chaparral.

Caminhão retido

Na publicação, o prefeito afirmou que manteria o caminhão com os equipamentos de Gusttavo Lima em Surubim.

“Agora só sai daqui quando você se retratar. Vai para a rede social e se retrata, que esse povo veio para ver você. Você falta com respeito com o povo que está nessa noite aqui [...] O teu caminhão que está ali não vai sair de Surubim enquanto você não devolver", desabafou.

Não há informações se o veículo foi devolvido.

Intoxicação alimentar de Gusttavo Lima

Em publicação no Instagram, o cantor pediu desculpas ao público e afirmou que sofreu uma intoxicação alimentar e, por isso, teve que faltar o evento.

“Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer ao show de hoje, intoxicação alimentar, traduzindo, caganeira mesmo. Estou numa diarreia absurda, fraco, suando frio. Me perdoem”, disse o sertanejo.

Além disso, Gusttavo afirmou que espera remarcar a apresentação. No entanto, até o momento, não foi divulgada uma nova data, nem se realmente acontecerá um novo show.

“Me esperem para uma nova data, vai dar certo. Confio muito nos planos de Deus e tudo tem um porquê, pois nele eu acredito!!!”, escreveu.