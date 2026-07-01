Bahia sai na frente e inaugura 1º hospital do Novo PAC Saúde no país

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Um novo start na saúde dos moradores de Alagoinhas e região, localizado na nordeste baiano, foi dado nesta quarta-feira, 1º, com a inauguração do Hospital Estadual Litoral Norte. A nova unidade, primeira do Novo PAC Saúde, contou com investimento federal de R$ 214,3 milhões.

A estrutura do novo Hospital do Litoral Norte, integrado ao programa Agora Tem Especialistas, foi planejada para absorver demandas de alta complexidade. A unidade ficou da seguinte forma:

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213 leitos;

30 leitos são dedicados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) — divididos entre atendimento adulto e pediátrico.

A expectativa é que a unidade realize cerca de 1.015 internamentos mensais.

O hospital também disponibilizará especialidades médicas essenciais para a população:

Neurologia e neurocirurgia;

Cardiologia e cirurgia vascular;

Ortopedia e cirurgia geral;

Clínica médica e pediatria;

Medicina intensiva e cuidados paliativos;

Tratamento oncológico descentralizado: nova unacon.

Lula na Bahia: inauguração de novo hospital reúne presidente e governador

A abertura do novo hospital contou com a presença do presidente Lula (PT), que desembarcou no estado, na manhã de hoje. Na ocasião, o petista comentou sobre o impacto social que a obra causará na Bahia.

Esse ato é simbólico. Eu quero que todos tenham dignidade na saúde e igualdade de oportunidades. São equipamentos de última geração que vão atender o povo Lula - presidente do Brasil

O que diz o governador?

Já o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que também participou da abertura da unidade de saúde, falou sobre a importância do novo hospital para os baianos.

“O Hospital Estadual do Litoral Norte representa o compromisso com uma saúde pública cada vez mais próxima das pessoas. Estamos levando atendimento especializado para o interior, garantindo mais dignidade e cuidado para milhares de baianos”, disse ele.

Presidente Lula (PT) e governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Hospital Litoral Norte: Unacon é grande destaque da unidade de saúde na Bahia

Um dos grandes destaques do Hospital Estadual do Litoral Norte é a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). O espaço está estruturado para realizar consultas, exames de diagnóstico definitivo, cirurgias oncológicas e sessões de quimioterapia para os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil.

Novo hospital de Alagoinhas - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, celebrou o avanço: "Temos UTI para adultos e dez leitos de UTI pediátrica, atendendo quase 800 mil pessoas que moram nesta região. Essa é a quinta Unacon que o governador Jerônimo Rodrigues entrega, graças à parceria Bahia-Brasil".

Hospital Litoral Norte: o que os pacientes terão acesso

Construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), o hospital conta com um moderno parque de bioimagem. Os pacientes terão acesso a exames de alta tecnologia, como:

Ressonância Magnética;

Tomografia Computadorizada;

Mamografia e Raio-X.

Além disso, a unidade possui um Centro de Ensino e Pesquisa, atuando como campo de prática estratégica para a formação de novos profissionais de saúde.