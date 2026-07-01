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PIONEIRA

Bahia sai na frente e inaugura 1º hospital do Novo PAC Saúde no país

Hospital Estadual do Litoral Norte foi inaugurado pelo presidente Lula (PT)

Gabriela Araújo
Por
Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas
Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Um novo start na saúde dos moradores de Alagoinhas e região, localizado na nordeste baiano, foi dado nesta quarta-feira, 1º, com a inauguração do Hospital Estadual Litoral Norte. A nova unidade, primeira do Novo PAC Saúde, contou com investimento federal de R$ 214,3 milhões.

A estrutura do novo Hospital do Litoral Norte, integrado ao programa Agora Tem Especialistas, foi planejada para absorver demandas de alta complexidade. A unidade ficou da seguinte forma:

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  • 213 leitos;
  • 30 leitos são dedicados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) — divididos entre atendimento adulto e pediátrico.

A expectativa é que a unidade realize cerca de 1.015 internamentos mensais.

O hospital também disponibilizará especialidades médicas essenciais para a população:

  • Neurologia e neurocirurgia;
  • Cardiologia e cirurgia vascular;
  • Ortopedia e cirurgia geral;
  • Clínica médica e pediatria;
  • Medicina intensiva e cuidados paliativos;
  • Tratamento oncológico descentralizado: nova unacon.

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Lula na Bahia: inauguração de novo hospital reúne presidente e governador

A abertura do novo hospital contou com a presença do presidente Lula (PT), que desembarcou no estado, na manhã de hoje. Na ocasião, o petista comentou sobre o impacto social que a obra causará na Bahia.

Esse ato é simbólico. Eu quero que todos tenham dignidade na saúde e igualdade de oportunidades. São equipamentos de última geração que vão atender o povo

Lula - presidente do Brasil

O que diz o governador?

Já o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que também participou da abertura da unidade de saúde, falou sobre a importância do novo hospital para os baianos.

“O Hospital Estadual do Litoral Norte representa o compromisso com uma saúde pública cada vez mais próxima das pessoas. Estamos levando atendimento especializado para o interior, garantindo mais dignidade e cuidado para milhares de baianos”, disse ele.

Presidente Lula (PT) e governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Presidente Lula (PT) e governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Hospital Litoral Norte: Unacon é grande destaque da unidade de saúde na Bahia

Um dos grandes destaques do Hospital Estadual do Litoral Norte é a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). O espaço está estruturado para realizar consultas, exames de diagnóstico definitivo, cirurgias oncológicas e sessões de quimioterapia para os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil.

Novo hospital de Alagoinhas
Novo hospital de Alagoinhas - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, celebrou o avanço: "Temos UTI para adultos e dez leitos de UTI pediátrica, atendendo quase 800 mil pessoas que moram nesta região. Essa é a quinta Unacon que o governador Jerônimo Rodrigues entrega, graças à parceria Bahia-Brasil".

Hospital Litoral Norte: o que os pacientes terão acesso

Construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), o hospital conta com um moderno parque de bioimagem. Os pacientes terão acesso a exames de alta tecnologia, como:

  • Ressonância Magnética;
  • Tomografia Computadorizada;
  • Mamografia e Raio-X.

Além disso, a unidade possui um Centro de Ensino e Pesquisa, atuando como campo de prática estratégica para a formação de novos profissionais de saúde.

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Alagoinhas Bahia Saúde

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