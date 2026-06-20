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HOME > SÃO JOÃO

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Alagoinhas abre São João 2026 com foco em tradição e segurança

Distritos do município também vão integrar a programação oficial do circuito

Rodrigo Tardio
Por
Vila de Santo Antônio consolida-se como coração dos festejos juninos na zona urbana
Vila de Santo Antônio consolida-se como coração dos festejos juninos na zona urbana - Foto: Divulgação

O município de Alagoinhas, nordeste da Bahia, deu o pontapé inicial às celebrações do São João 2026 na noite desta sexta-feira, 19, com a abertura oficial da Vila de Santo Antônio.

Instalado pelo segundo ano consecutivo na área externa do Estádio Antônio de Figueiredo Carneiro (o Carneirão), na Praça Mário Laerte, o espaço consolida-se como o coração dos festejos juninos na zona urbana, reunindo moradores e turistas em torno da música e das tradições nordestinas.

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Grade

A grade de estreia contou com apresentações de Eric Gomes, Corisco do Trovão, Robinho Show e Junior Lima. A agenda festiva no local estende-se até o próximo domingo, 21. Já nos dias 22 e 23 de junho, os principais shows nacionais e locais migram para a parte interna do estádio Carneirão.

Paralelamente, os distritos do município também vão integrar a programação oficial do circuito batizado de “São João de Alagoinhas: Viva a Tradição”.

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Superação e economia

A viabilização do evento exigiu esforço fiscal e estratégico da gestão municipal. De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, João Henrique Paolilo, a prefeitura buscou parcerias com os governos Estadual e Federal, além de emendas parlamentares, para superar um cenário adverso marcado por dificuldades financeiras, fortes chuvas e surtos epidemiológicos de dengue e chikungunya no primeiro semestre.

"Com criatividade e inovação, conseguimos fazer esse São João acontecer. É uma festa que movimenta a economia, gera oportunidades para os ambulantes e fortalece o comércio e o turismo local", pontuou o secretário.

Acolhimento

O prefeito Gustavo Carmo (PSD) ressaltou o compromisso com a organização e o acolhimento social. Como parte das ações de suporte aos trabalhadores informais, a gestão implementou novamente a Vila do Aconchego, sediada no Colégio Municipal de Alagoinhas.

O espaço foi planejado para abrigar e cuidar dos filhos dos ambulantes em segurança enquanto os pais trabalham no circuito.

Resgate cultural

No aspecto musical, o grande destaque da primeira noite foi o show da banda sergipana Corisco do Trovão. O grupo subiu ao palco com uma nova formação, liderada pelos vocalistas Albério Alcântara e Jéssica Alves, com a proposta de resgatar os grandes sucessos do forró eletrônico das antigas.

O público aprovou a estrutura montada na Praça Mário Laerte. A diarista Andrea Almeida dos Santos, 30 anos, que participou do evento pela primeira vez, elogiou a organização e a segurança.

O farmacêutico Cleiverson Rufino Sales, 33, veterano da edição anterior, destacou a festa como um momento crucial para o reencontro com amigos e familiares.

Operação integrada

Para garantir a tranquilidade dos foliões, as forças de segurança montaram uma operação especial. A Guarda Civil Municipal (GCM) atua com patrulhas preventivas e equipes de brigadistas que passaram por capacitações específicas de pronto atendimento.

Na esfera estadual, a Polícia Militar estruturou um planejamento tático coordenado pelo 4º Batalhão. O efetivo está distribuído em patrulhas internas e externas, contando com policiamento a pé e motorizado nos acessos ao evento.

O São João de Alagoinhas 2026 conta com o apoio institucional da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur), Governo da Bahia e Ministério do Turismo do Governo Federal.

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Alagoinhas Festas juninas São João 2026

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