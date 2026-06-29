Fim da escala 6x1 deve ter votação adiada no Senado

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A votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 só deve ser votada após o retorno do recesso parlamentar.

Segundo interlocutores do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ouvidos pela CNN Brasil, o senador pretende ouvir o governo, mas evita cravar qualquer prazo para avançar com a proposta.

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A expectativa é que o debate dê mais um passo na quarta-feira, 1º, quando o Senado realiza uma audiência pública sobre a proposta, em plenário.

Além disso, Alcolumbre também deve se reunir, ainda na quarta, com a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), autora original da PEC na Câmara.

Sem pressa

Desde que o texto chegou ao Senado, o presidente defende que a PEC seja debatida com calma e não tratada apenas como uma ratificação do que foi aprovado pela Câmara.

Segundo relatos de senadores, Davi também informou que as atividades legislativas ocorrerão de forma remota até a chegada do recesso parlamentar, reduzindo o espaço para votações de temas considerados sensíveis.