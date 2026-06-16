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FIM DA URGÊNCIA

Governo retira urgência de projeto sobre a escala 6x1

Medida destrava outras votações na Câmara dos Deputados

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Protesto a favor do fim da escola 6x1
Protesto a favor do fim da escola 6x1 - Foto: Agência Brasil | Tomaz Silva

O processo envolvendo a redução da jornada da escala de trabalho 6x1 ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 16. O Governo Federal retirou a urgência constitucional do seu próprio projeto enviado à Câmara dos Deputados.

A medida, anunciada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), aumenta o tempo de avaliação dos deputados com relação ao projeto de lei (PL), que era de até 45 dias no modo de urgência, liberando os políticos para votarem em outras propostas.

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Dentre os projetos que devem ser aprovados pela Câmara estão:

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A escala 6x1 permanece?

A retirada da urgência já havia sido solicitada anteriormente pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ele alegou que uma PEC sobre o mesmo assunto já havia sido aprovada e que a trava na liberação de outros projetos prejudicaria os deputados, pois o Congresso será esvaziado depois do recesso, devido as eleições.

Entretanto, a medida havia sido mantida pelo governo, como forma de pressionar o Senado Federal a votar de forma rápida no tema. Neste sentido, Motta afirmou que votaria o projeto de lei com os pontos já aprovados na PEC, reduzindo a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e estabelecendo a escala 5x2 como regra.

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Tags

escala 6×1 governo Política

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