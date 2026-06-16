Rosemberg defende realização de sessões virtuais na Alba

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), defendeu a adoção de sessões híbridas ou virtuais no Parlamento baiano durante o segundo semestre, período que será marcado pelas eleições de 2026. A declaração foi realizada nesta terça-feira, 16, após última sessão antes do recesso parlamentar.

Segundo o deputado, a medida pode contribuir para manter o ritmo de votações mesmo com a intensificação das atividades de campanha dos parlamentares. Rosemberg reconheceu que o calendário eleitoral costuma dificultar a formação de quórum na Casa, mas afirmou que governo e oposição já discutem alternativas para garantir o funcionamento do Legislativo.

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“É um final de ano para trabalhar, vão ter as eleições, é natural que a Casa fique com alguma dificuldade de votação. Mas nós já assentamos, vamos fazer uma força-tarefa, tanto nós da base do governo quanto da oposição, coordenada pela presidência, para votarmos aqui pelo menos uma vez por mês”, declarou.

Discussões a caminho

O petista revelou ainda que há uma discussão nacional sobre a possibilidade de as assembleias legislativas realizarem votações presenciais e virtuais de forma simultânea.

“Nós também vamos analisar de uma forma unificada no Brasil inteiro para que as assembleias possam votar de forma presencial e virtual. Isso vai facilitar também a avaliação dos projetos”, afirmou.

De acordo com Rosemberg, o governo estadual ainda não encaminhou projetos para o segundo semestre, mas ressaltou que a pauta legislativa pode ser alterada ao longo dos próximos meses.

“O governo não tem ainda nenhum projeto preparado para o segundo semestre, mas é natural, é muito dinâmico”, completou.