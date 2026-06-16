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REELEIÇÃO

Ivana Bastos confirma candidatura e projeta reeleição na ALBA

Parlamentar esclarece que legislação vigente e regimento interno chancelam movimento

Anderson Ramos e Rodrigo Tardio
Por Anderson Ramos e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD)
Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), confirmou que concorrerá novamente ao cargo de legisladora, e caso eleita, buscará a manutenção do cargo na presidência da Casa.

O anúncio movimenta os bastidores do cenário governamental baiano e antecipa as estratégias de poder na composição do legislativo.

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Respaldo regimental

Ao justificar a pretensão de estender a gestão, Ivana Bastos esclareceu que a legislação vigente e o regimento interno da Assembleia chancelam o movimento. De acordo com a deputada, a recondução ao posto é um direito garantido pelas regras atuais da Casa.

Meu nome está posto, mas a decisão final vai depender do voto dos outros parlamentares

Ivana Bastos - presidente da Alba
Parlamentar diz que recondução ao posto é direito garantido pelas regras atuais da Casa
Parlamentar diz que recondução ao posto é direito garantido pelas regras atuais da Casa - Foto: Anderson Ramos | AG. A TARDE

Apesar de demonstrar confiança no suporte interno para dar continuidade ao trabalho administrativo, a parlamentar adotou tom de cautela. Ela enfatizou que a permanência no comando depende exclusivamente da articulação e do voto dos outros 62 deputados que compõem o processo decisório.

O posicionamento da deputada traz transparência ao xadrez político do estado, indicando que a atual gestão projeta estabilidade e busca o consenso entre os pares para o próximo ciclo legislativo.

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Assembleia Legislativa da Bahia Ivana Bastos

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