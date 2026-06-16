POLÍTICA
Orçamento que prevê R$ 85 bilhões para Bahia em 2027 é aprovado na Alba
PLDO também prevê aumento de 2% do PIB baiano
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na sessão desta terça-feira, 16, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano de 2027. Agora, a proposta segue para a sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
A votação foi dividida em dois turnos, em que ambas contaram com o voto contrário apenas do deputado Hilton Coelho (PSOL).
A proposta estima receita total de R$ 85,6 bilhões para o ano que vem, além de estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual e identificar as ações prioritárias previstas no Plano Plurianual (PPA).
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De acordo com as projeções da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), o Produto Interno Bruto (PIB) baiano deverá crescer 2,0% em 2027, acima da média projetada para o Brasil no mesmo período, estimada em 1,8%, conforme Boletim Focus do Banco Central.
Para 2028 e 2029, a expectativa é de manutenção do crescimento do PIB baiano acima de 2%, impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria, infraestrutura e agronegócio.
Investimentos
Entre as prioridades previstas para 2027 estão investimentos nas seguintes áreas:
- saúde;
- educação;
- segurança pública;
- mobilidade urbana;
- infraestrutura hídrica;
- saneamento;
- habitação;
- desenvolvimento produtivo;
- ciência e tecnologia;
- e inclusão social.
Na área de mobilidade e logística, o projeto de lei destaca iniciativas estratégicas como:
- a Ponte Salvador-Itaparica;
- o VLT de Salvador;
- o Tramo 4 do Metrô;
- a ampliação do Aeroporto de Barreiras;
- e obras rodoviárias em diferentes regiões do estado.
Bolsa Presença, educação em tempo integral e mais: outros investimentos previstos no orçamento
O PLDO 2027 também prioriza investimentos em segurança hídrica, saneamento básico, transição energética, inovação e conectividade digital.
Outras iniciativas que foram incluídas no orçamento de 2027 são as seguintes iniciativas:
- Bolsa Presença;
- o Programa Mais Futuro;
- a educação em tempo integral;
- construção de unidades hospitalares e básicas de saúde (UBS);
- fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS Bahia);
- e as Casas da Mulher Baiana.
Recesso parlamentar
Com a votação do PLDO, a Alba entra em recesso parlamentar. As atividades na Casa só serão retomadas no início de agosto.