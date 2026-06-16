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Orçamento que prevê R$ 85 bilhões para Bahia em 2027 é aprovado na Alba

PLDO também prevê aumento de 2% do PIB baiano

Anderson Ramos
Por
Plenário da Alba
Plenário da Alba - Foto: Carlos Amilton | Agência ALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na sessão desta terça-feira, 16, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano de 2027. Agora, a proposta segue para a sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A votação foi dividida em dois turnos, em que ambas contaram com o voto contrário apenas do deputado Hilton Coelho (PSOL).

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A proposta estima receita total de R$ 85,6 bilhões para o ano que vem, além de estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual e identificar as ações prioritárias previstas no Plano Plurianual (PPA).

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De acordo com as projeções da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), o Produto Interno Bruto (PIB) baiano deverá crescer 2,0% em 2027, acima da média projetada para o Brasil no mesmo período, estimada em 1,8%, conforme Boletim Focus do Banco Central.

Para 2028 e 2029, a expectativa é de manutenção do crescimento do PIB baiano acima de 2%, impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria, infraestrutura e agronegócio.

Investimentos

Entre as prioridades previstas para 2027 estão investimentos nas seguintes áreas:

  • saúde;
  • educação;
  • segurança pública;
  • mobilidade urbana;
  • infraestrutura hídrica;
  • saneamento;
  • habitação;
  • desenvolvimento produtivo;
  • ciência e tecnologia;
  • e inclusão social.

Na área de mobilidade e logística, o projeto de lei destaca iniciativas estratégicas como:

Bolsa Presença, educação em tempo integral e mais: outros investimentos previstos no orçamento

O PLDO 2027 também prioriza investimentos em segurança hídrica, saneamento básico, transição energética, inovação e conectividade digital.

Outras iniciativas que foram incluídas no orçamento de 2027 são as seguintes iniciativas:

  • Bolsa Presença;
  • o Programa Mais Futuro;
  • a educação em tempo integral;
  • construção de unidades hospitalares e básicas de saúde (UBS);
  • fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS Bahia);
  • e as Casas da Mulher Baiana.

Recesso parlamentar

Com a votação do PLDO, a Alba entra em recesso parlamentar. As atividades na Casa só serão retomadas no início de agosto.

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Alba Bahia orçamento

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