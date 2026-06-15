Ponte Salvador–Itaparica: Jerônimo autoriza início de obras em terra

A Ponte Salvador–Itaparica entrou em uma nova fase nesta segunda-feira, 15. O governador Jerônimo Rodrigues assinou autorização para as intervenções da etapa onshore (em terra), no município de Vera Cruz, ação que deu aval para o começo das obras para implantação do empreendimento.

O ato aconteceu na Governadoria, e contou com a presença do vice-governador Geraldo Júnior, dos representantes de empresas chinesas que compõem o consórcio, do senador Jaques Wagner, os prefeitos Igor Pinho, da cidade de Vera Cruz, José Elias das Virgens, o Zezinho de Itaparica e respectivas comitivas.

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Este é um marco histórico para o nosso estado. Estamos tirando do papel um projeto que vai transformar a realidade socioeconômica da Bahia, gerando emprego, renda e encurtando distâncias para quem precisa se deslocar diariamente Jerônimo Rodrigues, governador

A autorização contempla as intervenções do projeto em Vera Cruz e inclui a Portaria de Autorização de Obras em Área da União, totalizando mais de 35 mil m² de terrenos. Nesse contexto, a implantação da plataforma linear provisória funcionará como uma estrutura estratégica de suporte à logística da construção e à execução das próximas etapas.

Governador assinou autorização para nova fase da obra. - Foto: Amanda Ercília / GOVBA

De acordo com o superintendente do Patrimônio da União na Bahia (SPU BA), Otávio Freire, esta fase faz parte do conjunto de cessão de condições especiais de toda área da União, “além das áreas de terra que estão em Salvador, Ilha de Itaparica e Vera Cruz nós temos também todo o conjunto do espelho d'água, ou seja, o trajeto da ponte, e está aprovada a cessão deste patrimônio para o Estado da Bahia”, explicou o superintendente.

Segundo o titular da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste (SVPonte), Mateus Dias, o momento representa um avanço relevante: "é uma das últimas autorizações que a gente precisava para o início da fase executiva. Já estamos com tudo pronto para iniciar. A cravação da primeira estaca do primeiro pilar em julho”, afirmou o secretário.

Estrutura

Com 12,4 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a Ponte Salvador–Itaparica será a maior da América Latina. O projeto integra o Sistema Rodoviário Salvador–Itaparica, considerado um dos maiores investimentos em infraestrutura do país, e inclui ainda 4,4 quilômetros de vias estruturadas em Salvador, uma via expressa de 22 quilômetros na Ilha de Itaparica e a duplicação de 8 quilômetros da BA-001, no trecho entre Tairu e a Ponte do Funil.

A expectativa é que a nova ligação impulsione a integração entre a capital, a Ilha de Itaparica, o Baixo Sul e outras regiões do estado, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento e fortalecendo a logística baiana.

Con o início das intervenções em terra e da construção da estrutura provisória de apoio, a população passa a acompanhar a fase mais visível da implantação de um dos projetos mais importantes da história recente do país.