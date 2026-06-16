Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Governo pretende mudar os limites do MEI; entenda

Ministro afirma que o teto da categoria está sem reajuste há anos

Agatha Victoria Reis
Por
Microempreendedor Individual
Microempreendedor Individual - Foto: Marcello Casal/Jr Agência Brasil

O Governo Federal deve apresentar ao Congresso Nacional uma proposta que visa modernizar as regras do MEI (Microempreendedor Individual). A informação foi anunciada pelo ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, nesta segunda-feira, 15.

O comunicado ocorreu em seminário promovido pelo programa da Câmara pelo Brasil e pela comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o PLP (Projeto de Lei Complementar) 108 de 21, que corrige as tabelas do Simples Nacional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Ação contra traficantes do CV e TCP revela criadouro improvisado de jacarés
Ação contra traficantes do CV e TCP revela criadouro improvisado de jacarés imagem

BRASIL

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH de carro e moto
Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH de carro e moto imagem

DEPOIMENTOS

Polícia ouve instrutores sobre morte de jovem em rope jumping em SP
Polícia ouve instrutores sobre morte de jovem em rope jumping em SP imagem

O ministro participou virtualmente do evento e afirmou que o teto do MEI está sem reajuste há anos. Segundo ele, isso prejudica o desenvolvimentos dos negócios e economia.

“O governo está preparado para fazer esse movimento. Ainda não tenho os detalhes da proposta; está na fase final de preparação, mas teremos novidades nos próximos dias. O presidente Lula determinou que a gente ache uma solução”, declarou o ministro.

Sobre o projeto

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021 aumenta para R$ 130 mil o limite de receita bruta anual permitido para o enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI).

Atualmente, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa considera MEI o empresário individual com receita bruta de até R$ 81 mil no ano-calendário anterior. Além disso, o projeto autoriza o microempreendedor a contratar até dois empregados, em vez de apenas um, como prevê a legislação vigente.

A proposta já foi aprovada pelo Senado Federal e atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil

Relacionadas

Mais lidas