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BAHIA

Mudança no comando do DHPP marca nova fase na Polícia Civil da Bahia

Troca na direção de um dos principais departamentos da corporação redefine funções estratégicas

Beatriz Santos
Por
Polícia Civil da Bahia oficializou uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa
Polícia Civil da Bahia oficializou uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - Foto: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia oficializou, na tarde desta quarta-feira, 1º, uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), considerado um dos setores mais estratégicos da corporação.

A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada na sede da unidade, no bairro de Itapuã, em Salvador, e também marcou alterações na Corregedoria da instituição.

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As mudanças fazem parte do processo administrativo da Polícia Civil e reuniram o delegado-geral André Viana, a delegada-geral adjunta Márcia Pereira, o delegado-geral adjunto de operações Jorge Figueiredo, o chefe de gabinete Ivo Tourinho e outros gestores da corporação.

Quem assume o DHPP

O delegado Marcelo Nascimento Calmon passa a comandar o DHPP. Integrante da Polícia Civil da Bahia desde 2016, ele já atuou na antiga Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e exercia, desde 2025, a função de diretor-adjunto do próprio departamento.

Ao assumir o novo cargo, o delegado destacou as prioridades da gestão. “Assumo a direção do DHPP com o compromisso de fortalecer o trabalho investigativo, valorizando a atuação em grupo e a busca por elucidações rápidas e qualificadas de homicídios e desaparecimentos na capital”, relatou o novo diretor.

Delegada deixa o departamento e assume a Correpol

Marcelo Calmon substitui a delegada Lígia Nunes de Sá, que passa a ocupar o cargo de corregedora-chefe da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia (Correpol).

Na instituição desde 2004, Lígia construiu a carreira em diferentes unidades do interior do estado. Ela atuou nas 16ª, 18ª e 25ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), sediadas em Jacobina, Paulo Afonso e Euclides da Cunha, respectivamente, além da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Juazeiro.

Antes de assumir a direção do DHPP, em 2025, permaneceu por quase oito anos à frente da 17ª Coorpin, também em Juazeiro.

uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa
uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - Foto: Divulgação

Ao assumir a nova função, a delegada destacou o papel institucional da Corregedoria. "Assumo a Corregedoria consciente de que a missão vai muito além da apuração disciplinar. A Corregedoria é um instrumento de fortalecimento institucional. É o espaço onde se preservam os valores que legitimam a atuação da Polícia Civil perante a sociedade: a legalidade, a ética, a transparência, a responsabilidade e o compromisso com o interesse público", relatou a nova corregedora-chefe.

Mudança ocorre após aposentadoria

A troca no comando da Correpol ocorre em razão da aposentadoria da delegada Patrícia Barretto Oliveira, que ocupava o cargo de corregedora-chefe.

Integrante da Polícia Civil da Bahia desde 1995, Patrícia acumulou passagens pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), pela direção e coordenação da Academia da Polícia Civil da Bahia (Acadepol), pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), pela Assessoria Especial e pela Corregedoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Antes de assumir a Correpol, esteve durante dois anos à frente do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

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