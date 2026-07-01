Mudança no comando do DHPP marca nova fase na Polícia Civil da Bahia

A Polícia Civil da Bahia oficializou, na tarde desta quarta-feira, 1º, uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), considerado um dos setores mais estratégicos da corporação.

A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada na sede da unidade, no bairro de Itapuã, em Salvador, e também marcou alterações na Corregedoria da instituição.

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As mudanças fazem parte do processo administrativo da Polícia Civil e reuniram o delegado-geral André Viana, a delegada-geral adjunta Márcia Pereira, o delegado-geral adjunto de operações Jorge Figueiredo, o chefe de gabinete Ivo Tourinho e outros gestores da corporação.



Quem assume o DHPP

O delegado Marcelo Nascimento Calmon passa a comandar o DHPP. Integrante da Polícia Civil da Bahia desde 2016, ele já atuou na antiga Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e exercia, desde 2025, a função de diretor-adjunto do próprio departamento.

Ao assumir o novo cargo, o delegado destacou as prioridades da gestão. “Assumo a direção do DHPP com o compromisso de fortalecer o trabalho investigativo, valorizando a atuação em grupo e a busca por elucidações rápidas e qualificadas de homicídios e desaparecimentos na capital”, relatou o novo diretor.

Delegada deixa o departamento e assume a Correpol

Marcelo Calmon substitui a delegada Lígia Nunes de Sá, que passa a ocupar o cargo de corregedora-chefe da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia (Correpol).

Na instituição desde 2004, Lígia construiu a carreira em diferentes unidades do interior do estado. Ela atuou nas 16ª, 18ª e 25ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), sediadas em Jacobina, Paulo Afonso e Euclides da Cunha, respectivamente, além da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Juazeiro.

Antes de assumir a direção do DHPP, em 2025, permaneceu por quase oito anos à frente da 17ª Coorpin, também em Juazeiro.

uma mudança no comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - Foto: Divulgação

Ao assumir a nova função, a delegada destacou o papel institucional da Corregedoria. "Assumo a Corregedoria consciente de que a missão vai muito além da apuração disciplinar. A Corregedoria é um instrumento de fortalecimento institucional. É o espaço onde se preservam os valores que legitimam a atuação da Polícia Civil perante a sociedade: a legalidade, a ética, a transparência, a responsabilidade e o compromisso com o interesse público", relatou a nova corregedora-chefe.



Mudança ocorre após aposentadoria

A troca no comando da Correpol ocorre em razão da aposentadoria da delegada Patrícia Barretto Oliveira, que ocupava o cargo de corregedora-chefe.

Integrante da Polícia Civil da Bahia desde 1995, Patrícia acumulou passagens pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), pela direção e coordenação da Academia da Polícia Civil da Bahia (Acadepol), pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), pela Assessoria Especial e pela Corregedoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Antes de assumir a Correpol, esteve durante dois anos à frente do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).