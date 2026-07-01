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HOME > POLÍCIA

CASO EM INVESTIGAÇÃO

Afastada por maus-tratos em creche, funcionária é encontrada morta

Corpo de mulher de 51 anos estava na varanda da casa onde morava

Redação
Por Redação
Funcionária investigada por agressão em creche é encontrada morta
Funcionária investigada por agressão em creche é encontrada morta - Foto: Reprodução/Câmera de monitoramento

Investigada e afastada por maus-tratos a uma bebê de 6 meses, a funcionária de uma creche da rede municipal de Cerquilho, no interior de São Paulo, foi encontrada morta nesta quarta-feira, 1º, em Cesário Lange, município a 33 km de distância.

De acordo com informações iniciais, a mulher tinha 51 anos e o corpo foi encontrado de madrugada dentro da casa onde morava pelo marido. O caso foi registrado como suicídio consumado.

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Entenda

A Polícia Civil de Cerquilho investigava a funcionária por maus-tratos a uma bebê de colo na creche municipal Professora Vicentina Salvador Reginato. A agressão, ocorrida no dia 23 de junho, foi flagrada por câmeras de segurança e divulgada somente na terça-feira, 30.

As imagens mostram a bebê brincando quando, sem motivo aparente, leva um tapa no rosto. A criança cai no chão. Em seguida, a mesma vítima é empurrada com força pela funcionária.

A polícia investiga se outras crianças também foram alvo de agressões.

Ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional e prevenção do suicídio, com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa. O centro garante sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia, nos sete dias da semana, pelo telefone 188.

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Tags

creche funcionária de creche PolíciaCivil

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