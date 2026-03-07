BRASIL
Pai busca criança errada em creche e só percebe troca em casa
As duas crianças têm seis meses de idade e estavam no primeiro dia de aula
Por Victoria Isabel
Um pai levou a bebê errada para casa ao buscá-la em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na segunda-feira, 2. A confusão só foi descoberta quando outro responsável chegou à unidade e avisou que a criança entregue a ele não era sua filha.
Segundo a prefeitura, as duas crianças têm seis meses de idade, estavam na mesma turma e era o primeiro dia de aula, o que pode ter contribuído para o erro.
De acordo com o município, o pai inicialmente tentou retirar a filha sem apresentar documento de identificação. Ele foi informado pela diretora de que a criança não poderia ser entregue nessas condições, voltou para casa e retornou pouco depois.
Na segunda tentativa, a bebê foi entregue a ele. Toda a movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança.
Minutos depois, outro pai chegou para buscar a filha e percebeu o equívoco. A diretora foi acionada e identificou o erro. O homem que havia levado a criança errada retornou ao CMEI logo em seguida, e a troca foi realizada.
Em nota, a prefeitura informou que abriu uma apuração interna para investigar o caso. "A Secretaria Municipal de Educação esclarece que está apurando os fatos e tomará as medidas cabíveis."
