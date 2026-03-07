Homem é preso por filmar crianças em shopping e vender vídeos

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira, 6, em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, suspeito de filmar crianças em momentos íntimos e vender os vídeos a compradores internacionais.

A ação aconteceu durante a deflagração da Operação Argos, voltada ao combate de compartilhamento e comercialização de material pornográfico envolvendo crianças no âmbito de uma rede supostamente internacional.

Como o suspeito agia?

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou quando um dos shoppings ceder as imagens aos policiais. O homem seguia meninas em locais como farmácias, shoppings, supermercados e em vias públicas para filmar as crianças.

Prisão e busca e apreensão

Nesta sexta, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. O homem, que resistiu ao mandado, foi preso em flagrante.

Os agentes encontraram uma grande quantidade de materiais com pornografia infantil durante uma perícia no aparelho celular do suspeito. Os vídeos eram vendidos a compradores internacionais e alimentavam uma rede internacional de pedofilia, conforme informou a polícia.

O suspeito também comercializava vídeos de mulheres, gravados na mesma situação. O homem afirmou à polícia que o vídeo de crianças produzia maior retorno financeiro.

O homem vai responder por crime contra a dignidade sexual de crianças.