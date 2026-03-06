Suspeito de atacar jovem a tiros por ciúmes é preso na Bahia

- Foto: -Reprodução Redes Sociais

Um homem apontado pela polícia como autor de uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 19 anos foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira, 6, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o caso é investigado como tentativa de feminicídio, motivada por ciúmes.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro, no bairro Jardim Cruzeiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que a vítima foi até a Rua Caetité após ser chamada para uma conversa com o suspeito e a atual companheira dele.

Registros de câmeras

Registros de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois se aproximam da jovem. Em seguida, o homem saca uma arma de fogo e começa a disparar.

Assustada, a vítima corre e tenta se proteger dentro da casa de uma tia. Mesmo assim, o suspeito continua efetuando os tiros. Nas imagens captadas pelo sistema de monitoramento é possível ouvir seis disparos.

A jovem foi atingida por dois tiros, sendo um no braço direito e outro na região do tórax. Ela recebeu atendimento inicial e foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde passou por procedimento cirúrgico. Até o momento, não há previsão de alta médica.

Com base nas imagens e em outras provas reunidas durante a investigação, a Deam solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada. Ele foi localizado nesta sexta-feira e segue à disposição do Poder Judiciário.

Jovem afirma que encontro foi uma armadilha

A vítima relatou que acredita ter sido atraída para uma emboscada. Ela afirmou que não mantinha relacionamento com o suspeito, dizendo que os dois tiveram apenas um envolvimento sexual no passado.

Segundo a jovem, a atual namorada do homem passou a provocá-la após descobrir o episódio. As duas trocaram mensagens e acabaram discutindo.

A vítima contou ainda que foi chamada para um encontro com a promessa de que as duas resolveriam o conflito pessoalmente.