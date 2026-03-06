AÇÃO POLICIAL
Suspeito de atacar jovem a tiros por ciúmes é preso na Bahia
A jovem foi atingida por dois tiros, sendo um no braço direito e outro na região do tórax
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Um homem apontado pela polícia como autor de uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 19 anos foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira, 6, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o caso é investigado como tentativa de feminicídio, motivada por ciúmes.
A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro, no bairro Jardim Cruzeiro.
As investigações apontam que a vítima foi até a Rua Caetité após ser chamada para uma conversa com o suspeito e a atual companheira dele.
Registros de câmeras
Registros de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois se aproximam da jovem. Em seguida, o homem saca uma arma de fogo e começa a disparar.
Assustada, a vítima corre e tenta se proteger dentro da casa de uma tia. Mesmo assim, o suspeito continua efetuando os tiros. Nas imagens captadas pelo sistema de monitoramento é possível ouvir seis disparos.
A jovem foi atingida por dois tiros, sendo um no braço direito e outro na região do tórax. Ela recebeu atendimento inicial e foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde passou por procedimento cirúrgico. Até o momento, não há previsão de alta médica.
Com base nas imagens e em outras provas reunidas durante a investigação, a Deam solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada. Ele foi localizado nesta sexta-feira e segue à disposição do Poder Judiciário.
Leia Também:
Jovem afirma que encontro foi uma armadilha
A vítima relatou que acredita ter sido atraída para uma emboscada. Ela afirmou que não mantinha relacionamento com o suspeito, dizendo que os dois tiveram apenas um envolvimento sexual no passado.
Segundo a jovem, a atual namorada do homem passou a provocá-la após descobrir o episódio. As duas trocaram mensagens e acabaram discutindo.
A vítima contou ainda que foi chamada para um encontro com a promessa de que as duas resolveriam o conflito pessoalmente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes