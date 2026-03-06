AÇÃO CONJUNTA
Dois são presos e um detido em operação contra fraude na Caixa
Durante a ação, os agentes também detiveram uma terceira pessoa em flagrante. Após ser ouvida, ela foi liberada
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Duas pessoas foram presas e uma terceira detida durante uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta sexta-feira, 6, que investiga um esquema de fraudes bancárias responsável por causar prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia.
Durante a ação, os agentes também detiveram uma terceira pessoa em flagrante. Após ser ouvida, ela foi liberada.
A ofensiva policial ocorreu principalmente na cidade de Itabuna, no sul do estado, onde foram efetuadas as duas prisões. Ao todo, os investigadores cumpriram dez mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva.
Como agiram
De acordo com a investigação, os suspeitos teriam criado pelo menos 17 contas bancárias utilizando documentos falsificados. As aberturas ocorreram em agências localizadas nos municípios de:
- Conceição do Coité;
- Prado;
- Valença;
- e também na cidade de São Paulo.
Com as contas ativas, o grupo solicitava empréstimos de forma fraudulenta. Depois de liberados, os valores eram transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento e, em seguida, distribuídos entre os envolvidos.
As apurações indicam que o golpe gerou perdas superiores a R$ 500 mil para as instituições financeiras.
Leia Também:
Investigação
A investigação contou com a colaboração da área de segurança da Caixa Econômica Federal, responsável por identificar movimentações consideradas suspeitas. A Polícia Federal também conseguiu rastrear parte do caminho percorrido pelo dinheiro obtido ilegalmente.
Dos dez mandados de busca executados na operação, nove foram cumpridos em Itabuna e um no município de Entre Rios.
Caso sejam condenados, os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
A operação foi batizada de Amêndoa Negra, denominação escolhida pela Polícia Federal para simbolizar o mecanismo de ocultação de valores que, segundo os investigadores, era utilizado pelo grupo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes