Dois são presos e um detido em operação contra fraude na Caixa

Vagas são para o ensino médio e superior - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Duas pessoas foram presas e uma terceira detida durante uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta sexta-feira, 6, que investiga um esquema de fraudes bancárias responsável por causar prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia.



Durante a ação, os agentes também detiveram uma terceira pessoa em flagrante. Após ser ouvida, ela foi liberada.

A ofensiva policial ocorreu principalmente na cidade de Itabuna, no sul do estado, onde foram efetuadas as duas prisões. Ao todo, os investigadores cumpriram dez mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva.

Como agiram

De acordo com a investigação, os suspeitos teriam criado pelo menos 17 contas bancárias utilizando documentos falsificados. As aberturas ocorreram em agências localizadas nos municípios de:

Conceição do Coité;

Prado;

Valença;

e também na cidade de São Paulo.

Com as contas ativas, o grupo solicitava empréstimos de forma fraudulenta. Depois de liberados, os valores eram transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento e, em seguida, distribuídos entre os envolvidos.

As apurações indicam que o golpe gerou perdas superiores a R$ 500 mil para as instituições financeiras.

Investigação

A investigação contou com a colaboração da área de segurança da Caixa Econômica Federal, responsável por identificar movimentações consideradas suspeitas. A Polícia Federal também conseguiu rastrear parte do caminho percorrido pelo dinheiro obtido ilegalmente.

Dos dez mandados de busca executados na operação, nove foram cumpridos em Itabuna e um no município de Entre Rios.

Caso sejam condenados, os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

A operação foi batizada de Amêndoa Negra, denominação escolhida pela Polícia Federal para simbolizar o mecanismo de ocultação de valores que, segundo os investigadores, era utilizado pelo grupo.