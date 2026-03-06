Menu
POLÍCIA
ABUSO DE PODER

Três PMs são presos suspeitos de roubarem 11 celulares em abordagem

Denúncia aponta que os policiais retiraram as câmeras operacionais portáteis (COP) durante a ação

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

06/03/2026 - 22:12 h

Viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro
Viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro -

Três policiais militares foram presos nesta quinta-feira, 5, suspeitos de roubarem 11 celulares durante uma abordagem a um ônibus na madrugada do dia 10 de maio de 2025. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que aponta o uso de fardamento, armas e autoridade funcional para intimidar as vítimas, o que caracteriza roubo qualificado.

Os acusados são o 3º sargento Joás Ramos do Nascimento, o 3º sargento Denis Willians Neres Alpoim e o cabo Rogério Vieira Guimarães. Eles estão detidos na Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os agentes estavam em serviço pelo Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jardim Primavera e abordaram um ônibus da empresa Marlu Turismo, que transportava mercadorias adquiridas em São Paulo por dois comerciantes. Durante a revista, os policiais alegaram que os smartphones não possuíam notas fiscais físicas, intimidaram os motoristas e subtraíram os aparelhos.

A denúncia também aponta que os policiais retiraram as câmeras operacionais portáteis (COP) durante a ação e agiram em conjunto com outras quatro pessoas que ainda não foram identificadas. Registros de GPS da viatura e depoimentos das vítimas reforçam os indícios do crime.

A promotoria solicitou à Justiça a prisão preventiva dos três, citando risco à ordem pública, possibilidade de intimidação de testemunhas e indícios de envolvimento em outros roubos semelhantes na região.

Tags:

corrupção denúncias justiça Polícia Rio de Janeiro

x